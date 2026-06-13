Chủ nhà Mỹ thắng áp đảo trận ra quân World Cup 2026

ANTD.VN - Dù được đánh giá không quá vượt trội so với Paraguay, đội tuyển chủ nhà Mỹ vẫn tạo ra trận mở màn tưng bừng ngoài dự đoán khi đánh bại đối thủ này 4-1, trên sân SoFi sáng 13-6 theo giờ Việt Nam.

Đội tuyển Mỹ đã gửi lời tuyên bố mạnh mẽ tới các đối thủ ngay trong trận mở màn World Cup 2026 khi đánh bại Paraguay với tỉ số đậm 4-1. Trên sân nhà, đoàn quân xứ cờ hoa trình diễn thứ bóng đá tốc độ, hiệu quả và gần như áp đảo hoàn toàn trước đại diện Nam Mỹ.

Pulisic (phải) của ĐT Mỹ quấy phá hàng thủ Paraguay

Sự hưng phấn từ bầu không khí lễ khai mạc nhanh chóng được Mỹ chuyển hóa thành lợi thế trên sân. Ngay phút thứ 7, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số. Từ một pha lên bóng bên cánh đầy tốc độ, Christian Pulisic thực hiện đường căng ngang khó chịu khiến Damian Bobadilla lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp Mỹ vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Pochettino thi đấu càng tự tin hơn. Trong khi đó, Paraguay tỏ ra lúng túng trước sức ép liên tục. Phút 31, Christian Pulisic tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi cho Folarin Balogun. Tiền đạo đang đạt phong độ cao tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc, không cho thủ môn Paraguay cơ hội cản phá, nâng tỉ số lên 2-0.

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Kịch bản hiệp một càng trở nên hoàn hảo với đội chủ nhà khi Balogun hoàn tất cú đúp ngay trước giờ nghỉ. Từ đường chuyền dọn cỗ của Malik Tillman ở phút bù giờ, chân sút này dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 3-0, gần như đặt một tay Mỹ vào chiến thắng.

Balogun (phải) chơi nổi bật trong màu áo ĐT Mỹ

Sau giờ nghỉ, Paraguay buộc phải đẩy cao đội hình và thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhằm tìm kiếm hy vọng. Những nỗ lực của đội bóng Nam Mỹ cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 73. Từ đường kiến tạo của Julio Enciso, Mauricio tung cú đá đẹp mắt trong vòng cấm, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

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Bàn thắng giúp Paraguay lấy lại phần nào tinh thần, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được trước một tuyển Mỹ thi đấu đầy chủ động. Đến phút 90+8, Gio Reyna chính thức ghi tên mình lên bảng điện tử bằng cú trivela tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 4-1, khép lại một đêm hoàn hảo của đội tuyển Mỹ.

Mỹ thắng đậm ngoài tưởng tượng trận ra quân World Cup 2026

Chiến thắng đậm đà không chỉ giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm mà còn đưa họ trở thành quốc gia đồng chủ nhà có màn ra quân ấn tượng nhất tại World Cup 2026. Với màn trình diễn thuyết phục từ Christian Pulisic, Balogun và Reyna, tuyển Mỹ cho thấy họ không chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng mà còn sẵn sàng tạo nên những bất ngờ lớn hơn tại giải đấu năm nay.