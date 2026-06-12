Cố vấn Park Hang-seo cùng CLB Bắc Ninh 3 năm thăng 3 hạng

Tối 12-6, trên sân trung lập Hà Tĩnh, á quân hạng Nhất - Bắc Ninh FC xuất sắc vượt qua PVF-CAND (hạng 13/14 V-League) trong trận play-off cuối mùa giải 2025/26.
Bruno sút thành công quả 11m mở tỉ số cho Bắc Ninh, trước khi Samson gỡ hòa 1-1 cho PVF-CAND, và đưa trận đấu tới loại luân lưu.
Tại đây, CLB Bắc Ninh thắng nghẹt thở 5-4 sau bảy lượt sút.
Chiến thắng xứng đáng đưa Bắc Ninh lên chơi tại V-League 2026/27, trong khi đó PVF-CAND ngậm ngùi xuống chơi tại giải hạng Nhất Quốc gia ở mùa giải tới.
Tấm vé V-League là quả ngọt của đội bóng quê hương Quan họ sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ và căn cơ.
Kết quả này cũng có dấu ấn của chuyên gia Hàn Quốc - Park Hang-seo, người được mời về năm 2024, sau đó cùng Bắc Ninh 3 năm thăng 3 hạng: vô địch hạng Nhì 2024, á quân hạng Nhất 2025/26 và giành vé dự V-League 2026/27.
Phía trước CLB Bắc Ninh là mùa giải V-League đầu tiên trong lịch sử, với nhiều hứng khởi và cả thách thức chờ đón.
Tháng 3-2024, CLB Bắc Ninh ký hợp đồng có thời hạn tới tháng 1-2029 với cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - Park Hang-seo. Ông Park đóng vai trò cố vấn, có trách nhiệm tư vấn toàn bộ mảng phát triển kinh doanh của đội bóng, đưa ra các chiến lược liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật và quản trị ở đội bóng.