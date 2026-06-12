Thái Lan suốt 8 năm không thể vô địch giải trẻ Đông Nam Á

ANTD.VN - Với tấm vé vào chung kết U19 Đông Nam Á 2026, Thái Lan đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu giải trẻ khu vực kéo dài suốt 8 năm qua.

8 năm chưa giành bất cứ chức vô địch giải trẻ nào tại Đông Nam Á - thống kê có vẻ khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật với Thái Lan - nền bóng đá vẫn được đánh giá là số 1 Đông Nam Á.

Theo đó, từ năm 2018 đến nay, bóng đá Đông Nam Á có 17 lượt giải ở các cấp độ U17, U19, U23 và SEA Games.

Thái Lan suốt 8 năm chưa thể vô địch một giải trẻ Đông Nam Á nào

Trong đó, Việt Nam dẫn đầu tổng thành tích với 7 danh hiệu gồm 3 huy chương vàng SEA Games (2019, 2021, 2025), 3 chức vô địch U23 Đông Nam Á (2022, 2023, 2025), bên cạnh chiếc cúp U17 Đông Nam Á mùa 2026 này.

Xếp sau là Indonesia với tổng cộng 5 danh hiệu, gồm: huy chương vàng SEA Games 2023, vô địch U23 Đông Nam Á 2019, vô địch U19 Đông Nam Á 2024, vô địch U17 Đông Nam Á 2018 và 2022.

Kế đó là Malaysia với 3 danh hiệu: vô địch U17 Đông Nam Á 2019, vô địch U19 Đông Nam Á 2018, 2022.

Australia - thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, có 2 chức vô địch của đội U19 năm 2019 vàU17 năm 2024.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026 đang diễn ra tại Indonesia, Thái Lan và Australia vừa cùng ghi tên vào trận chung kết diễn ra (20h15 ngày 13-6).

Hơn lúc nào hết, Thái Lan rất mong mỏi vượt qua Australia để vô địch U19 Đông Nam Á, giải cơn khát danh hiệu bóng đá trẻ suốt 8 năm qua, đồng thời giúp cả nền bóng đá xóa đi những nỗi buồn thất bại ở các kỳ SEA Games, ASEAN Cup hay vòng loại World Cup gần đây.