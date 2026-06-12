HLV Park Hang-seo lên tiếng khi Hàn Quốc thắng trận mở màn World Cup 2026

ANTD.VN - Đội tuyển Hàn Quốc đã khởi đầu World Cup 2026 đầy thuận lợi bằng chiến thắng 2-1 trước CH Séc. Sau trận, HLV Park Hang-seo có những chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến đội tuyển quê hương giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Hiện đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) kiêm Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia, ông Park có mặt cùng đội tuyển tại World Cup 2026 và trực tiếp theo dõi màn trình diễn của thầy trò HLV Hong Myung-bo.

HLV Park Hang-seo trên khán đài trận Hàn Quốc vs CH Séc ở World Cup 2026

Sau tiếng còi mãn cuộc với chiến thắng ngược 2-1 đầy cảm xúc trước CH Séc, chiến lược gia từng ghi dấu ấn đậm nét với bóng đá Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới các cầu thủ Hàn Quốc trên trang cá nhân.

"Tôi thực sự hạnh phúc và vinh dự được trở lại World Cup để phục vụ đội tuyển Hàn Quốc của tôi. Chúc mừng "Taeguk Warriors" với chiến thắng đầu tiên của giải đấu năm nay! Tôi thực sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Thật là một sự trở lại tuyệt vời!", ông Park Hang-seo chia sẻ.

HLV Park Hang-seo (thứ hai từ trái qua) cùng các quan chức bóng đá Hàn Quốc chụp lưu niệm cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (giữa)

Những lời phát biểu của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Sau nhiều năm làm việc ở Việt Nam và trở thành một trong những HLV nước ngoài thành công nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á, ông Park hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của KFA.

Tại World Cup 2026, ông được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc, đồng hành cùng các cầu thủ trong suốt hành trình tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chiến thắng trước CH Séc mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Hàn Quốc bởi đây là bước khởi đầu quan trọng trong mục tiêu vượt qua vòng bảng. Với năng lực của các tuyển thủ, sự tận tâm của BHL cùng kinh nghiệm của những người như Park Hang-seo, người hâm mộ Hàn Quốc kỳ vọng đội bóng sẽ tiếp tục duy trì đà hưng phấn để tiến xa tại World Cup 2026.