Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước

ANTD.VN - Sáng 20-7, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định thanh tra đối với một số đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Thực hiện chương trình công tác Thanh tra năm 2026, CATP tổ chức thanh tra chuyên đề “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam; phòng chống khủng bố; bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ của một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Bắc Sơn, Phó Chánh thanh tra CATP Hà Nội, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố quyết định thanh tra; phổ biến mục đích yêu cầu; nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng đoàn và thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của các đơn vị được thanh tra; thông qua lịch thanh tra trực tiếp tại các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Quyết định, các đơn vị được thanh tra về nội dung này gồm 5 Sở, ngành: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND TP Hà Nội; 5 UBND cấp xã, 5 Công an cấp xã gồm Từ Liêm, Xuân Đỉnh, Tây Mỗ, Tây Hồ, Yên Hòa; Cơ quan chủ quản mục tiêu quan trọng gồm Trụ sở HĐND và UBND Thành phố; Kho bạc KV1 TP Hà Nội; Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội (Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội); 5 cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm: Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam; Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh; Công ty Language Link Việt Nam; Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Miền Bắc; Công ty TNHH Giáo dục Edusmart Tây Hồ và 5 cơ sở có người nước ngoài lưu trú.

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP phát biểu tại buổi làm việc

Thượng tá Nguyễn Bắc Sơn, Phó Chánh thanh tra CATP Hà Nội, Trưởng đoàn Thanh tra công bố các quyết định

Tại Hội nghị, ông Võ Tuấn Anh - Chánh Văn phòng UBND TP; bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công thương; ông Gavan Iacono - Đại diện Công ty Language Link Việt Nam; Thượng tá Lê Xuân Hanh - Trưởng Công an phường Từ Liêm - đại diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở được thanh tra đã phát biểu, nhất trí với Quyết định, và phương pháp tiến hành thanh tra, lịch thanh tra; đảm bảo phối hợp và thực hiện nghiêm theo Quyết định thanh tra để hoàn thành mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra.

Thượng tá Nguyễn Đức Long - Đội trưởng Đội 3, Thanh tra CATP công bố Quyết định giám sát Đoàn Thanh tra

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, cuộc thanh tra chuyên đề lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và uy tín, hình ảnh của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ông Võ Tuấn Anh - Chánh Văn phòng UBND TP phát biểu tại Hội nghị

Do đó, việc tổ chức thanh tra lần này nhằm đánh giá toàn diện, khách quan tình hình chấp hành pháp luật của các đơn vị; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực này.

Bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại Hội nghị

Trong quá trình giao nhiệm vụ cho đoàn thanh tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu, quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đánh giá đúng thực chất tình hình, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra; thực hiện đúng quy trình, quy chế của công tác thanh tra, không có hành động, việc làm ảnh hưởng đến uy tín của Thanh tra CATP.

Ông Gavan Iacono - đại diện Công ty Language Link Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Nội dung, kết quả thanh tra phải đánh giá một cách khách quan, toàn diện, đúng thực trạng việc thực hiện các quy định pháp luật của các đơn vị; làm rõ những ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ ra cụ thể những tồn tại, vi phạm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có tồn tại, thiếu sót, vi phạm, sai phạm trong thực hiện các quy định pháp luật và của Bộ Công an, UBND thành phố, CATP về nội dung thanh tra.

Từ đó đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục và phòng ngừa trong thời gian tới; cũng như phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy, biểu dương, nhân rộng và phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong cơ chế phối hợp để kiến nghị sửa đổi.

Thượng tá Lê Xuân Hanh - Trưởng Công an phường Từ Liêm phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cơ sở được thanh tra cần nghiêm túc chấp hành Quyết định thanh tra; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu có liên quan; chủ động tự rà soát, đánh giá những nội dung thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị; tạo điều kiện cho Đoàn Thanh tra làm việc; thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của Đoàn thanh tra, coi đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác…