Công an Hà Nội thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện Đề án 06

ANTD.VN - Ngày 20-7-2026, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Thực hiện chương trình công tác thanh tra năm, căn cứ Luật Thanh tra, Nghị định của Chính phủ, CATP Hà Nội tổ chức công bố “Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội” đối với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội, 4 Công an cấp xã gồm Ba Đình, Phương Liệt, Thiên Lộc, Phú Nghĩa.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chánh Thanh tra CATP đã Công bố Quyết định thanh tra; Kế hoạch tiến hành thanh tra; Phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của các đơn vị được thanh tra; thông qua lịch thanh tra trực tiếp tại các đơn vị.

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, đại diện các đơn vị được thanh tra nhìn nhận, trên thực tế công việc đã làm thời gian qua, quá trình thực hiện có những nội dung theo quy định, quy trình sẽ bộc lộ những vấn đề cần chấn chỉnh. “Vì vậy, đối với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, tôi cũng rất mong muốn Đoàn thanh tra có những nghiên cứu, chỉ rõ các vấn đề liên quan để chúng tôi trên cơ sở đó khắc phục, hoàn thiện tốt hơn nhiệm vụ được giao” – Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đề nghị.

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP phát biểu tại Hội nghị

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, hiện Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội được UBND TP và Ban Giám đốc giao là Cơ quan thường trực Đề án 06 toàn thành phố chứ không chỉ riêng trong lực lượng CAND. Vì vậy, đơn vị rất ý thức trong triển khai thực hiện, đặc biệt là những vấn đề còn tồn tại hoặc chưa đảm bảo. Phòng sẽ chúng tôi sẽ chỉ đạo khắc phục toàn diện nhằm đem lại những kết quả tốt nhất cho lĩnh vực này.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phát biểu tại Hội nghị

Còn đối với lực lượng CSKV, kể từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp, có hàng loạt thay đổi về chính sách, ứng dụng công nghệ rất nhiều, do đó đề nghị Đoàn thanh tra phối hợp cùng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, xác định lại những vấn đề còn bất cập; chấn chỉnh cũng như là kiến nghị đối với các thẩm quyền…

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, công tác thanh tra đối với 5 đơn vị cần chỉ ra những điểm sáng tạo, cũng như những bất cập, vướng mắc; ghi nhận kiến nghị của lực lượng Công an cơ sở cần gì, thiếu gì, từ con người đến hệ thống máy móc.

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chánh thanh tra CATP công bố các quyết định

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Đoàn thanh tra phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - vừa là đối tượng thanh tra nhưng cũng vừa là đối tượng có kiến nghị đề xuất; đề cương dự thảo Kết luận thanh tra cố gắng xây dựng toát lên ghi nhận những vất vả, khó khăn, đổi mới sáng tạo của Công an Hà Nội trong thực hiện Đề án 06; những bất cập, hợp lý…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP nêu rõ, đây là lần đầu tiên Thanh tra triển khai thanh tra chuyên đề việc chấp hành quy định pháp luật Đề án 06 – một nội dung hoàn toàn mới, gắn với chuyển đổi số của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Từ gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, ngoài đối tượng thanh tra của 5 đơn vị, Thanh tra CATP sẽ tiến hành khảo sát nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả CSKV, nhất là ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn đang triển khai…