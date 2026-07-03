Siêu máy tính dự đoán trận Australia vs Ai Cập: Hy vọng cuối cùng của châu Á

ANTD.VN - Dù đến từ châu Đại Dương nhưng với tư cách là thành viên chính thức AFC, đội tuyển Australia vẫn mang theo hy vọng cuối cùng của bóng đá châu Á ở World Cup năm nay, với trận quyết đấu Ai Cập ở vòng 1/16 lúc 1h00 rạng sáng 4-7. Vậy siêu máy tính Opta dự đoán trận đấu này như thế nào?

Theo kết quả mô phỏng từ 25.000 lần của Opta, Ai Cập có 38,6% khả năng giành chiến thắng sau 90 phút thi đấu chính thức. Tỉ lệ đó của Australia là 30,4% trong khi xác suất hai đội hòa nhau và phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 31,0%.

Tỉ lệ này cho thấy đây là cặp đấu rất cân bằng, có thể nói là cân bằng nhất tại vòng 1/16 này.

Australia là đại diện châu Á duy nhất còn thi đấu ở World Cup 2026

Australia góp mặt ở vòng 1/16 sau khi cán đích ở vị trí nhì bảng D. Tuy nhiên, hành trình của thầy trò HLV Tony Popovic không thật sự thuyết phục khi họ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở trận mở màn, sau đó lần lượt để thua Mỹ và hòa Paraguay 0-0.

Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng xứ chuột túi nằm ở hệ thống phòng ngự. Australia là một trong những đội để đối phương tạo ra ít cơ hội nguy hiểm nhất ở vòng bảng. Theo thống kê, họ chỉ đứng sau Tây Ban Nha về chỉ số bàn thua kỳ vọng trung bình trên mỗi cú sút phải đối mặt.

Trong khi đó, hàng công lại là bài toán khiến HLV Tony Popovic đau đầu. Australia mới ghi được 2 bàn thắng sau 3 trận và đều không thể xuyên thủng mành lưới đối phương ở hai lượt đấu cuối vòng bảng.

Ở chiều ngược lại, Ai Cập bước vào vòng đấu loại trực tiếp với thành tích bất bại sau 3 lượt trận vòng bảng. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất của HLV Hossam Hassan lúc này là tình trạng của đội trưởng Mohamed Salah.

Ngôi sao này gặp vấn đề ở gân kheo trong trận hòa Iran và vẫn chạy đua với thời gian để kịp bình phục. Nếu Salah không thể ra sân, đây sẽ là tổn thất rất lớn với đại diện châu Phi.

Dù chỉ xếp nhì bảng G do kém Bỉ về hiệu số, Ai Cập vẫn để lại nhiều dấu ấn. Chuỗi ba trận bất bại là thành tích tốt nhất của họ tại một kỳ World Cup, đồng thời 5 bàn thắng ghi được cũng bằng tổng số pha lập công của đội tuyển này trong bảy trận World Cup trước đó.

Với một bên sở hữu hàng thủ chắc chắn và một bên có lối chơi giàu tốc độ cùng khả năng tạo đột biến của Salah nếu kịp trở lại, cuộc đối đầu giữa Australia và Ai Cập được dự báo sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng. Dù Opta đánh giá đại diện châu Phi nhỉnh hơn, khoảng cách giữa hai đội là không lớn và chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng cũng có thể quyết định tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.