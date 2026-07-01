Siêu máy tính dự đoán trận Anh vs Congo: Tam sư áp đảo

ANTD.VN - Siêu máy tính Opta đánh giá đội tuyển Anh nắm lợi thế rất lớn trước cuộc chạm trán CHDC Congo tại vòng 1/16 World Cup 2026, lúc 23h00 đêm nay 1-7 ở Atlanta, Mỹ.

Với dàn cầu thủ chất lượng cùng kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn, Tam sư được dự đoán có tới 73,9% khả năng giành chiến thắng sau 90 phút. Theo kết quả mô phỏng của Opta, cơ hội để CHDC Congo tạo nên bất ngờ chỉ ở mức 11,3%. Khả năng hai đội hòa nhau và phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu được đánh giá là 14,8%.

Siêu máy tính dự đoán Anh áp đảo CHDC Congo ở vòng 1/16 World Cup 2026

Tuyển Anh bước vào vòng đấu loại trực tiếp với vị thế đội đầu bảng L. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel khởi đầu bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, sau đó hòa Ghana 0-0 trước khi khép lại vòng bảng bằng thắng lợi 2-0 trước Panama để giành ngôi nhất bảng.

Dù chưa tạo ra màn trình diễn quá bùng nổ, Tam sư vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ chiều sâu đội hình cùng sự ổn định ở cả ba tuyến.

Điểm tựa lớn nhất của tuyển Anh tiếp tục là Harry Kane. Đội trưởng Tam sư đã có 11 bàn thắng tại các kỳ World Cup, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Anh ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu tiếp tục lập công trước CHDC Congo, Kane sẽ cân bằng thành tích ghi 4 bàn ở các vòng đấu loại trực tiếp của huyền thoại Geoff Hurst và chỉ còn kém kỷ lục 6 bàn của Gary Lineker.

Trong khi đó, CHDC Congo là một trong những hiện tượng thú vị nhất tại World Cup 2026. Đại diện châu Phi tưởng chừng phải dừng bước ngay từ vòng bảng nhưng đã tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Uzbekistan với tỉ số 3-1 để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ngôi sao nổi bật nhất của đội bóng là Yoane Wissa. Tiền đạo này đã ghi 3 trong tổng số 4 bàn thắng của CHDC Congo tại giải, trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Desabre, CHDC Congo xây dựng lối chơi giàu tính tổ chức với hàng phòng ngự kỷ luật và những pha phản công tốc độ. Chính cách tiếp cận thực dụng này đã giúp họ vượt qua vòng bảng dù không sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội.

Dẫu vậy, thử thách dành cho đại diện châu Phi ở vòng 1/16 sẽ lớn hơn rất nhiều khi đối thủ là tuyển Anh, một trong những đội bóng có lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm nhất giải. Với những gì đã thể hiện và tỉ lệ chiến thắng vượt trội từ siêu máy tính Opta, Tam sư rõ ràng đang đứng trước cơ hội rất lớn để góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.