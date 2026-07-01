Siêu máy tính Opta chỉ ra cơ hội chiến thắng của Bỉ trước Senegal

ANTD.VN - Cuộc đối đầu giữa Bỉ và Senegal ở Seattle (Mỹ) lúc 3h00 rạng sáng 2-7 được xem là một trong những cặp đấu khó đoán nhất vòng 1/16 World Cup 2026. Theo dự đoán từ siêu máy tính Opta, Quỷ đỏ châu Âu được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện châu Phi vẫn có hy vọng tạo nên bất ngờ nếu duy trì phong độ như ở lượt trận cuối vòng bảng.

Dựa trên hàng chục nghìn lần mô phỏng, siêu máy tính Opta đánh giá Bỉ có 45,6% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Trong khi đó, khả năng Senegal tạo nên bất ngờ được dự đoán ở mức 27,0%. Xác suất hai đội hòa nhau và phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu là 27,4%.

Bỉ đối đầu Senegal, siêu máy tính dự đoán kịch bản khó lường

Đội tuyển Bỉ khởi đầu vòng bảng khá chật vật khi liên tiếp bị Ai Cập và Iran cầm hòa. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm quyết định, thầy trò HLV Rudi Garcia đã bùng nổ bằng chiến thắng 5-1 trước New Zealand để giành ngôi đầu bảng G.

Trận thắng đó còn đi vào lịch sử khi là tỉ số thắng đậm nhất của Quỷ đỏ châu Âu tại các kỳ World Cup. Riêng 5 bàn ghi được trong trận đấu đó còn nhiều hơn tổng số pha lập công của họ ở 7 trận World Cup trước cộng lại.

Leandro Trossard chính là ngôi sao nổi bật nhất. Cầu thủ của Arsenal ghi hai bàn thắng và đã tạo ra tổng cộng 13 cơ hội sau vòng bảng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Romelu Lukaku tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu trên hàng công. Với một bàn thắng cùng một pha kiến tạo, tiền đạo kỳ cựu tiếp tục gia tăng kỷ lục là cầu thủ Bỉ ghi nhiều bàn thắng và góp dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Quan trọng hơn cả, Bỉ đang duy trì chuỗi 16 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Senegal bước vào vòng đấu loại trực tiếp với tâm lý đầy hưng phấn sau chiến thắng 5-0 trước Iraq ở lượt trận cuối vòng bảng. Màn trình diễn ấy giúp đại diện châu Phi giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đó cũng là trận đấu Senegal tạo ra hàng loạt thống kê ấn tượng về số cú sút, số pha dứt điểm trúng đích, chỉ số bàn thắng kỳ vọng và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm.

Ismaila Sarr đang là niềm hy vọng lớn nhất của HLV Pape Thiaw. Tiền đạo này đã ghi 3 bàn và có thêm 1 kiến tạo, cân bằng kỷ lục số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng của một cầu thủ Senegal trong một kỳ World Cup.

Dẫu vậy, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề khiến Senegal chưa thể yên tâm. Ba trận vòng bảng của họ xuất hiện tới 14 bàn thắng, nhiều thứ hai tại World Cup 2026, phản ánh những khoảng trống mà HLV Pape Thiaw cần sớm khắc phục nếu muốn đưa đội bóng tiến xa hơn.

Với chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu và phong độ đang cải thiện rõ rệt, Bỉ được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, trước một Senegal đang chơi đầy tự tin và sở hữu hàng công giàu tốc độ, Quỷ đỏ châu Âu chắc chắn sẽ phải trải qua 90 phút không hề dễ dàng nếu muốn góp mặt ở vòng sau.