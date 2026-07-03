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Thể thao

Tây Ban Nha dễ dàng hạ Áo, gửi lời cảnh báo tới các ứng viên vô địch

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Lê Vinh

ANTD.VN - Rạng sáng 3-7, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026, khi đánh bại Áo với tỉ số áp đảo 3-0 ở vòng 1/16. Trong ngày Mikel Oyarzabal tỏa sáng với một cú đúp, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để tạo nên bất ngờ.

Ngay từ những phút đầu trên sân SoFi, La Roja đã áp đặt thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Áo chủ động lùi sâu phòng ngự, nhưng vẫn liên tục bị đặt trong tình trạng báo động trước những pha phối hợp tốc độ của đội bóng áo đỏ.

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Mikel Oyarzabal tóa sáng với cú đúp bàn thắng

Dẫu vậy, phải đến hơn 2/3 thời gian hiệp 1, Tây Ban Nha mới có bàn mở tỉ số. Phút 36, Cucurella có đường chuyền thuận lợi để Mikel Oyarzabal băng xuống dứt điểm một chạm quyết đoán, đưa "Bò tót" vươn lên dẫn trước.

Có được lợi thế, Tây Ban Nha càng chơi càng thanh thoát và áp đảo. Điều đó được thể hiện trong hiệp 2 khi họ ghi thêm 2 bàn khác một cách thuyết phục. Phút 66, Alejandro Baena treo bóng chính xác từ cánh trái để Pedro Porro băng vào đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt cho đại diện bán đảo Iberia.

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Trong thế không còn gì để mất, Áo dồn đội hình lên tìm bàn gỡ. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 61 khi Kalajdzic đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đó cũng là tình huống đáng chú ý hiếm hoi của đội bóng Trung Âu trước khung thành Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, La Roja vẫn duy trì sức ép liên tục. Phút 89, một lần nữa, Marc Cucurella trở thành người kiến tạo với đường chuyền như đặt để Oyarzabal dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp và khép lại chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục cho Tây Ban Nha.

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Tây Ban Nha hiên ngang vào vòng 1/8

La Roja thẳng tiến vòng 1/8 World Cup 2026 với màn trình diễn gần như hoàn hảo ở cả khâu kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi lẫn khả năng tận dụng cơ hội. Sau khi nhiều ứng viên nặng ký như Đức và Hà Lan đã phải dừng bước, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định họ là một trong những đội bóng đáng gờm nhất trên hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.

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Từ khóa:

#Tây Ban Nha #World Cup 2026

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