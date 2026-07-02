Bỉ ngược dòng không tưởng khi bị Senegal dẫn hai bàn sau 85 phút

ANTD.VN - Tưởng như đã phải dừng bước khi bị Senegal dẫn trước hai bàn cho đến phút 85, tuyển Bỉ vẫn tạo nên một trong những màn ngược dòng giàu cảm xúc nhất World Cup 2026. Hai bàn thắng cuối hiệp 2 đưa trận đấu vào hiệp phụ, trước khi Youri Tielemans lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 120+1, giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Bất ngờ xảy ra trên sân Seattle (Mỹ) rạng sáng 2-7 ở vòng 1/16 World Cup 2026, khi Bỉ bị Senegal dẫn 2 bàn sau 51 phút thi đấu. Phút 25, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Habib Diarra phản ứng rất nhanh để đá bồi tung lưới Bỉ, mở tỉ số cho Senegal.

Senegal (xanh) khiến Bỉ choáng váng với 2 bàn dẫn trước

Đến phút 51, Moussa Niakhate thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Ismaila Sarr băng vào dứt điểm một chạm, nhân đôi cách biệt cho Senegal trong sự ngỡ ngàng của các CĐV Bỉ.

Khoảng cách hai bàn khiến Bỉ đứng bên bờ vực bị loại. Nhất là khi càng về cuối, "Quỷ đỏ" càng không cho thấy họ có phương án tối ưu để xuyên thủng hàng thủ đại diện châu Phi.

Habib Diarra ăn mừng khi mở tỉ số cho Senegal

Dù vậy, bước ngoặt xảy ra ở phút 86. Sau thời gian bị tra tấn tinh thần nặng nề, các CĐV Bỉ có dịp vỡ òa cảm xúc khi Lukaku tung cú vô-lê đầy uy lực, rút ngắn tỉ số còn 1-2 và thắp hy vọng cho đội bóng châu Âu.

Thừa thắng xông lên, Bỉ nhanh chóng có bàn thắng thứ hai chỉ 3 phút sau đó. Phút 89, Leandro Trossard thực hiện quả tạt chính xác để Youri Tielemans bật cao đánh đầu tung lưới Senegal, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tielemans là người hùng của Bỉ với cú đúp

Tỉ số 2-2 buộc hai đội phải bước tiếp vào hiệp phụ. Và ở đây, một lần nữa Bỉ lại bùng nổ trong những phút cuối cùng để có bàn thắng quyết định, khi kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Senegal phạm lỗi trong vòng cấm và cho Bỉ được hưởng quả phạt đền ở phút 120+1.

Trên chấm 11m, Tielemans giữ được sự lạnh lùng tuyệt đối với cú sút vào góc cao, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng khó tin 3-2 cho tuyển Bỉ.

Bỉ có chiến thắng ngược cảm xúc nhất từ đầu World Cup 2026

Từ chỗ bị dẫn trước hai bàn, Quỷ đỏ đã tạo nên màn ngược dòng đầy bản lĩnh để giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trong khi đó, Senegal đành ngậm ngùi ra về khi đã "cầm vàng mà để vàng rơi".