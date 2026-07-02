Chân sút số 1 bị đuổi, chủ nhà Mỹ vẫn thắng thuyết phục Bosnia

ANTD.VN - Đội tuyển Mỹ đã vượt qua thử thách đầy khó khăn trước Bosnia & Herzegovina với chiến thắng 2-0 tại vòng 1/16 World Cup 2026. Dù mất chân sút số một Folarin Balogun vì tấm thẻ đỏ ở giữa hiệp hai, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino vẫn giữ vững thế trận và giành vé vào vòng 1/8.

Ở trận đấu thuộc vòng 1/16 trên sân Santa Clara (Mỹ) giữa đội chủ nhà Mỹ và Bosnia sáng 2-7, Balogun là cái tên nổi bật nhất. Tiền đạo này liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách, tạo ra nhiều cơ hội và có bàn mở tỉ số cuối hiệp 1, nhờ pha chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm.

Balogun mở tỉ số

Tuy nhiên, cũng chính Balogun suýt trở thành tội đồ với tấm thẻ đỏ ở giữa hiệp 2. Phút 64, sau khi xem lại tình huống qua VAR, trọng tài Raphael Claus quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Balogun vì pha vào bóng nguy hiểm. Từ người hùng mở tỉ số, tiền đạo của tuyển Mỹ bất ngờ trở thành khán giả trong phần còn lại của trận đấu.

Đây là chi tiết khiến CĐV chủ nhà vô cùng bất an, khi Balogun là chân sút số 1 của họ với 3 bàn kể từ đầu World Cup 2026, có vai trò rất quan trọng trên hàng tấn công của đội tuyển "Chú Sam".

Pha bóng khiến Balogun nhận thẻ đỏ

Chơi thiếu người hơn nửa giờ cuối trận, đội chủ nhà buộc phải lùi sâu đội hình để bảo vệ lợi thế. Bosnia liên tục gia tăng sức ép và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của thầy trò Mauricio Pochettino.

Không những không thủng lưới, Mỹ còn có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 82, khi Malik Tillman thực hiện cú đá phạt mẫu mực, khiến thủ môn Bosnia hoàn toàn bó tay.

Mỹ vào vòng 16 đội mạnh nhất

Đó cũng là bàn ấn định chiến thắng thuyết phục 2-0 cho Mỹ trước Bosnia. Thầy trò Pochettino vào vòng 1/8 và sẽ chạm trán Bỉ - đội vừa tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Senegal. Cuộc so tài giữa Mỹ và Bỉ sẽ diễn ra lúc 7h00 ngày 7-7.