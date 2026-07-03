Đoạn kết kiêu hãnh của Luka Modric

ANTD.VN - Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Toronto cũng là lúc hành trình World Cup 2026 của Croatia khép lại, sau trận thua nghẹt thở 1-2 trước Bồ Đào Nha. Giữa những cái ôm tiếc nuối và bầu không khí trầm lắng của khán đài, Luka Modric vẫn đứng đó, lặng lẽ nhưng đầy kiêu hãnh ở tuổi 40. Thất bại về mặt tỉ số có thể mang đến một đoạn kết buồn cho tập thể, nhưng với cá nhân Modric, 90 phút ấy chính là chương cuối cùng tôn vinh một ý chí thép không thể bị khuất phục.

Khi thời gian phải đầu hàng ý chí

Nhìn Modric cày ải ở giải đấu năm nay, thật khó tin là người đàn ông này đã chạm mốc 40 tuổi - cái tuổi hầu hết các đồng nghiệp cùng thời đều đã giải nghệ hoặc chuyển sang các giải đấu dưỡng già. Trước một tuyến giữa Bồ Đào Nha thừa trẻ trung và cực kỳ giàu thể lực với những Bruno Fernandes hay Bernardo Silva, Modric không hề chọn cách đá an toàn. Anh có mặt ở mọi điểm nóng, thực hiện tới 46 đường chuyền với độ chuẩn xác gần như tuyệt đối, vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng để kéo giữ hy vọng cho Croatia.

Luka Modric để lại nhiều tiếc nuối trên hành trình sự nghiệp ở World Cup

Sự mạnh mẽ của Modric từ trước đến nay chưa bao giờ đến từ một thể hình hộ pháp hay những cú va chạm nảy lửa. Nó nằm ở một vóc dáng nhỏ nhắn nhưng sở hữu bộ não thiên tài và một nguồn năng lượng bền bỉ đến khó tin. Để chạy tốt ở tuổi 40, đằng sau đó là cả một quy trình kỷ luật cực đoan. Modric tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt quanh năm, duy trì đều đặn 45 phút khởi động chuyên sâu trước mỗi buổi tập chỉ để bảo vệ các bó cơ khỏi chấn thương.

Chính sự khắt khe với bản thân đã giúp đôi chân ấy vẫn lướt đi thanh thoát giữa vòng vây đối phương, thực hiện những pha xoay compa giữ bóng quen thuộc và tung ra các đường chuyền má ngoài (trivela) mang tính thương hiệu.

Trận thua Bồ Đào Nha là một kết cục nghiệt ngã. Croatia đã đá một trận sòng phẳng, thậm chí đã chạm một tay vào tấm vé đi tiếp trước khi bị VAR từ chối bàn thắng ở những phút bù giờ. Nhưng cách Modric nuốt ngược nước mắt vào trong để đi vòng quanh sân cảm ơn những cổ động viên lặn lội đến Canada đã nói lên tất cả về bản lĩnh của anh. Một người đàn ông lớn lên từ gian khó của chiến tranh sẽ không khóc ròng rã hay đổ lỗi cho số phận. Anh chấp nhận thất bại bằng sự tự tôn cao nhất của một người lính già.

Vũ điệu cuối và di sản ở lại

World Cup 2026 là điểm dừng chân cuối cùng của Modric ở đấu trường quốc tế. Tròn 20 năm kể từ ngày ra mắt đội tuyển vào năm 2006, anh vẫn đứng đó, bền bỉ sắm vai gạch nối giữa các thế hệ vàng của bóng đá Croatia.

Chỉ vài ngày trước, chính Modric đã khiến cả thế giới ngả mũ bằng đường kiến tạo xé toang hàng thủ Ghana ở phút 83, đưa Croatia lách qua khe cửa hẹp để vào vòng knock-out. Khoảnh khắc đó cũng biến anh thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử từng kiến tạo tại một kỳ World Cup (40 tuổi 291 ngày). Chừng đó con số là quá đủ để thấy tầm ảnh hưởng của anh chưa bao giờ phai nhạt.

Nhìn lại hai thập kỷ qua, hành trình của bóng đá Croatia cũng chính là hành trình của Luka Modric. Từ nước Nga năm 2018, anh một tay kéo cả quốc gia nhỏ bé này vào trận chung kết và đoạt Quả bóng vàng thế giới, phá vỡ thế thống trị tuyệt đối của cặp đôi Ronaldo - Messi. Bốn năm sau tại Qatar, khi người ta bảo anh đã hết thời, Modric lại đưa đội nhà đến tấm huy chương đồng. Và giờ đây, tại giải đấu khắc nghiệt trên đất Bắc Mỹ, anh vẫn là điểm tựa tinh thần vững chãi cho một tập thể trẻ đang trong giai đoạn chuyển giao đầy sóng gió.

Di sản Modric để lại không nằm ở những con số thống kê khô khan, mà là bài học về sự tận tụy và một tình yêu nguyên bản với trái bóng. Anh chơi bóng với tư duy của một nghệ sĩ nhưng chiến đấu bằng trái tim của một chiến binh. Giữa thời đại bóng đá thực dụng và sặc mùi tiền bạc, Modric vẫn chọn ở lại đỉnh cao châu Âu, vẫn chấp nhận gánh vác áp lực từ chiếc áo sọc ca-rô đỏ trắng chỉ để cống hiến.

Chương cuối kiêu hãnh của một cầu thủ lớn

Luka Modric có thể chưa một lần được chạm tay vào cúp vàng cùng đội tuyển quốc gia, nhưng anh đã có được danh hiệu cao quý nhất: sự kính trọng tuyệt đối từ thế giới bóng đá. Trận thua Bồ Đào Nha giống như một nốt trầm buồn, nhưng nó không thể bôi mờ đi một sự nghiệp quá đỗi tráng lệ.

Bước ra khỏi ánh đèn sân vận động Toronto, những bước đi của Modric có thể đã mỏi mệt và chậm lại, nhưng ánh mắt của người đội trưởng ấy thì chưa bao giờ tắt lửa. Câu chuyện về một cậu bé tị nạn từng tập sút bóng ở bãi đậu xe giữa làn bom đạn, vươn mình thành một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử, sẽ luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những thế hệ mai sau.

Tạm biệt Luka, World Cup chắc chắn sẽ rất nhớ anh - người đàn ông đã chứng minh cho tất cả thấy rằng “tuổi tác có thể già đi, nhưng đẳng cấp và sự mạnh mẽ thì mãi mãi trường tồn”.