Ronaldo phá dớp World Cup, lập nhiều kỷ lục mới

ANTD.VN - Không chỉ góp công đưa đội nhà vào vòng 1/8, Cristiano Ronaldo còn chính thức xóa bỏ "lời nguyền" kéo dài suốt sự nghiệp và thiết lập thêm nhiều cột mốc đáng nhớ.

Trên sân Toronto, Bồ Đào Nha rơi vào thế bất lợi sau bàn mở tỉ số của Ivan Perisic. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 68 khi trọng tài cho đội bóng bán đảo Iberia hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR.

Ronaldo lập loạt kỷ lục World Cup, Bồ Đào Nha hẹn Tây Ban Nha ở vòng 1/8

Đứng trước bóng là Cristiano Ronaldo. Dù vừa bị từ chối một bàn thắng trước đó vì lỗi việt vị, siêu sao 41 tuổi vẫn lạnh lùng sút chính giữa khung thành, đánh bại thủ môn Livakovic gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở vòng đấu loại trực tiếp một kỳ World Cup. Sau nhiều kỳ góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh với vô số kỷ lục, CR7 cuối cùng cũng xóa bỏ thống kê khiến anh nhiều lần bị nhắc đến trong sự nghiệp quốc tế.

Bàn thắng trước Croatia còn đưa CR7 cán mốc 25 pha lập công tại các vòng chung kết EURO và World Cup. Đây là thành tích hiếm có, phản ánh sự bền bỉ đáng kinh ngạc của một cầu thủ đã duy trì đẳng cấp đỉnh cao suốt gần hai thập kỷ.

Ngoài ra, Ronaldo tiếp tục chứng minh mình là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha với 146 bàn thắng. Anh còn nối dài kỷ lục với 233 lần ra sân cho đội bóng áo bã trầu, là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.