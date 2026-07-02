Tuyển Anh làm điều chưa từng thấy ở World Cup sau 60 năm

ANTD.VN - Chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ đưa tuyển Anh góp mặt ở vòng 1/8, mà còn giúp Tam sư phá bỏ một thống kê tồn tại suốt 60 năm qua. Lần đầu tiên kể từ trận chung kết lịch sử năm 1966, đội tuyển xứ sở sương mù mới giành chiến thắng tại World Cup khi bị đối phương dẫn trước.

Trong suốt 60 năm qua kể từ khi thắng ngược Tây Đức 4-2 để vô địch thế giới, Tam sư đã 13 lần rơi vào thế bị dẫn tại World Cup nhưng đều không thể ngược dòng giành chiến thắng.

Trong đó nổi bật có việc họ lần lượt gục ngã trước Brazil năm 1970, Bồ Đào Nha và Argentina năm 1986, hòa Argentina rồi thua luân lưu năm 1998, thất bại trước Đức năm 2010, thua Italia và Uruguay tại World Cup 2014, trước khi dừng bước trước Pháp ở tứ kết World Cup 2022.

Tuyển Anh làm điều chưa từng thấy sau 60 năm

Ở trận đấu vòng 1/16 diễn ra sáng 2-7, để thủng lưới ngay từ phút thứ 7, ĐT Anh trải qua quãng thời gian bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của CHDC Congo, rồi vỡ òa khi đội trưởng Harry Kane lên tiếng ở phút 75 bằng cú đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt chuẩn xác của Anthony Gordon, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Đến phút 86, Kane tiếp tục chứng minh đẳng cấp của tiền đạo hàng đầu thế giới. Anh khống chế bóng gọn gàng giữa vòng vây hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút uy lực hạ gục Lionel Mpasi, hoàn tất cú đúp và giúp tuyển Anh ngược dòng thắng 2-1.

Hai bàn thắng trước CHDC Congo giúp Kane nâng tổng số pha lập công tại đấu trường World Cup lên con số 13.

Thành tích này đưa tiền đạo 32 tuổi vượt qua huyền thoại Pele (12 bàn), đồng thời chỉ còn xếp sau 5 chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup gồm Lionel Messi (19 bàn), Kylian Mbappe (18), Miroslav Klose (16), Ronaldo "béo" (15) và Gerd Muller (14).

Không dừng lại ở đó, Kane còn trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi hai bàn trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ Gary Lineker trước Cameroon tại World Cup 1990.

Tính riêng World Cup 2026, Kane đã có 5 pha lập công, tiếp tục bám đuổi Lionel Messi và Kylian Mbappe - hai chân sút đang cùng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 6 bàn.

Ở vòng 1/8, tuyển Anh sẽ chạm trán đồng chủ nhà Mexico trên sân Azteca. Đây sẽ là thử thách cực lớn dành cho Tam sư, bởi Mexico chưa từng để thua một trận World Cup nào trên thánh địa của mình.