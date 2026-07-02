Harry Kane lập cú đúp đẳng cấp, tuyển Anh vào vòng 1/8 gặp Mexico

ANTD.VN - Harry Kane một lần nữa khẳng định vai trò thủ lĩnh khi ghi cả hai bàn, giúp tuyển Anh lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo với tỉ số 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026. Chiến thắng đưa Tam sư ghi tên vào vòng 1/8, nơi họ sẽ chạm trán đồng chủ nhà Mexico.

Trên sân Atlanta rạng sáng 2-7, bất ngờ xảy ra ngay từ phút thứ 7 khi CHDC Congo có bàn thắng dẫn trước tuyển Anh. Từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, tận dụng khoảng trống trong vòng cấm, Brian Cipenga tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần đưa đại diện châu Phi dẫn 1-0.

Kane vẫn là điểm tựa của ĐT Anh

Bàn thua sớm buộc tuyển Anh phải đẩy cao đội hình. Tam sư kiểm soát bóng nhưng lại bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của CHDC Congo. Không chỉ vậy, thủ môn Dimitry Mpasi còn có hiệp đấu xuất thần khi liên tiếp từ chối những cơ hội ngon ăn của Bellingham và Kane bằng hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

Thậm chí, đội bóng châu Phi còn suýt tạo ra cú sốc lớn hơn. Phút 42, Wissa thoát xuống đầy tốc độ nhưng cú dứt điểm ở cự ly gần lại đưa bóng dội cột dọc trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Cú đúp của Kane giúp ĐT Anh ngược dòng thắng 2-1

Bị dồn vào thế khó, HLV Tuchel quyết định thay đổi nhân sự ngay trong hiệp hai khi tung Anthony Gordon và Bukayo Saka vào sân. Quyết định này nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Phút 75, Gordon thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để Kane băng cắt đánh đầu hiểm hóc, không cho Mpasi cơ hội cản phá, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn gỡ giúp tuyển Anh giải tỏa hoàn toàn áp lực. Chỉ 11 phút sau, Gordon tiếp tục trở thành người kiến tạo với đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm. Trong vòng vây của các hậu vệ CHDC Congo, Kane xử lý gọn gàng trước khi tung cú sút như búa bổ bằng chân phải, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho Tam sư.

Anh vào vòng 1/8 gặp chủ nhà Mexico

Hai pha lập công không chỉ cho thấy bản năng săn bàn của Kane mà còn khẳng định đẳng cấp của một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới. Như vậy, Kane đã có 5 bàn ở World Cup mùa này và tích cực bám đuổi Messi và Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới.

Chiến thắng 2-1 giúp tuyển Anh giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của đoàn quân HLV Thomas Tuchel sẽ là đồng chủ nhà Mexico, hứa hẹn mang đến một trong những màn so tài đáng chờ đợi nhất giải.