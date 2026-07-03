Ronaldo phản hồi thông tin giã từ tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026

ANTD.VN - Ngôi sao 41 tuổi tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thông tin anh sẽ giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau World Cup 2026, cho biết bản thân chưa đưa ra bất cứ quyết định chính thức nào.

Cristiano Ronaldo là cái tên gây chú ý nhất World Cup 2026 trong ngày thi đấu 3-7. Tiền đạo 41 tuổi góp 1 bàn thắng và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau khi cùng Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở Croatia 2-1 để giành quyền vào vòng 1/8.



Đây là trận đấu ghi dấu Ronaldo lần đầu tiên ghi bàn tại vòng đấu loại trực tiếp một kỳ World Cup, đồng thời lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất tuyển Bồ Đào Nha ghi bàn ở vòng này.

Ronaldo tạm thời phủ nhận thông tin giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau World Cup 2026

Không dừng ở những câu chuyện trên sân cỏ, Ronaldo còn gây xôn xao với thông tin hậu trường rằng anh sẽ giã từ đội tuyển quốc gia ngay sau khi kết thúc chiến dịch World Cup 2026.

Thông tin này được chính chị gái của anh - bà Kátia Aveiro tiết lộ trước thềm trận Bồ Đào Nha - Croatia.

Theo người chị gái, World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

"Theo thông tin tôi nhận được từ một nguồn đáng tin cậy, World Cup 2026 sẽ là 'điệu nhảy cuối cùng' của Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Vậy nên hãy tận hưởng nó, tận hưởng thật nhiều vì bạn sẽ rất khó để tìm được người nào đạt được 200 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia", bà Kátia Aveiro nói.

Trả lời phỏng vấn ngay sau đó vấn đề này, Ronaldo tỏ ra điềm tĩnh và không đưa ra bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào.

"Tương lai của tôi hiện tại không quan trọng. Sau khi thắng hoặc thua, tôi sẽ nói chuyện với gia đình và sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất. Tôi không còn đưa ra quyết định trong lúc nóng vội nữa, bây giờ mọi việc đều được thực hiện một cách bình tĩnh. Và điều quan trọng hơn cả là tận hưởng chiến thắng hôm nay", thủ quân 41 tuổi của Bồ Đào Nha nói.

Phát biểu trên cho thấy Ronaldo không muốn các yếu tố cá nhân ảnh hưởng tới sự tập trung, tâm lý thi đấu của anh cũng như toàn đội trước trận đấu quan trọng gặp Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 ngày 7-7 tới.