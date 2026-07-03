ANTD.VN - Brazil được đánh giá cao hơn Na Uy trước màn so tài ở vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 3h00 ngày 6-7. Tuy nhiên, nếu có một cái tên đủ sức khiến Selecao phải dành sự quan tâm đặc biệt, đó chắc chắn là Erling Haaland.

Những con số thống kê từ Opta cho thấy tiền đạo của Na Uy đang sở hữu hiệu suất ghi bàn chưa từng có trong lịch sử World Cup, đủ để trở thành mối đe dọa lớn với bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Cụ thể, sau vòng 1/16 World Cup 2026, chân sút người Na Uy đã ghi 5 bàn chỉ sau 69 lần chạm bóng, tương đương tỉ lệ 7,25% số lần chạm bóng được chuyển hóa thành bàn thắng.

Thống kê đáng sợ của Haaland khiến tuyển Brazil phải lo lắng

Đây là tỉ lệ cao nhất của bất kỳ cầu thủ nào có ít nhất 60 lần chạm bóng tại một kỳ World Cup, kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 1966.

Thành tích này giúp Haaland vượt qua hàng loạt tên tuổi của bóng đá thế giới. Oleg Salenko đứng thứ hai với tỉ lệ 6% tại World Cup 1994, Goncalo Ramos xếp tiếp theo với 5% ở World Cup 2022. Trong khi đó, Lionel Messi đạt 3,87% tại World Cup 2026, Harry Kane là 3,8%, còn huyền thoại Gerd Muller dừng ở mức 3,5%.

Sự nguy hiểm của Haaland không nằm ở số lần chạm bóng mà ở khả năng tận dụng cơ hội gần như tuyệt đối.

Trong chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16, tiền đạo 25 tuổi chỉ có 27 lần chạm bóng trong hơn 90 phút thi đấu. Dẫu vậy, anh vẫn tung ra 4 pha dứt điểm và ghi bàn quyết định ở phút 86, giúp Na Uy lần đầu tiên giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Đó là minh chứng rõ nhất cho phong cách thi đấu của Haaland. Anh không cần xuất hiện quá nhiều trong các tình huống triển khai bóng, nhưng luôn biết cách có mặt đúng thời điểm để kết liễu đối phương.

Với Brazil, bài toán lớn nhất không phải là kiểm soát thế trận, mà là làm thế nào để hạn chế tối đa những cơ hội hiếm hoi dành cho Haaland.

Selecao sở hữu hàng công giàu sức sáng tạo với Vinicius Junior, Martinelli, Neymar hay Casemiro ở tuyến giữa, vì vậy nhiều khả năng sẽ cầm bóng vượt trội trước Na Uy. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa đội bóng Nam Mỹ phải đối mặt với nguy cơ bị phản công, nơi Haaland luôn là điểm đến cuối cùng trong các pha chuyển trạng thái.

Chỉ một đường chuyền vượt tuyến, một pha bóng hai hoặc một tình huống cố định cũng có thể đủ để tiền đạo của Man City tạo ra khác biệt.

Haaland ghi 5 bàn chỉ sau 69 lần chạm bóng (Ảnh: Opta)

Cần nhớ, Haaland đã ghi 25 bàn chỉ sau 13 trận gần nhất cho đội tuyển quốc gia, trở thành đầu tàu đưa Na Uy tiến sâu nhất tại World Cup sau nhiều thập kỷ.

Ở tuổi 25, Haaland đang bước vào giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp. Sức mạnh, tốc độ, khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng khiến anh trở thành mẫu trung phong mà bất kỳ hàng thủ nào cũng e ngại.

Brazil vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá hơn cho tấm vé vào tứ kết nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội hoàn toàn có thể bị xóa nhòa nếu Haaland có cơ hội phát huy điểm mạnh.