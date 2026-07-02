Siêu máy tính dự đoán trận Tây Ban Nha - Áo: "Bò tót" vượt trội

ANTD.VN - Sau khi hàng loạt ông lớn như Đức và Hà Lan lần lượt bị loại, vòng knock-out World Cup 2026 đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo dự đoán mới nhất của siêu máy tính Opta, Tây Ban Nha vẫn là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé vào vòng 1/8 khi chạm trán Áo vào 2h00 sáng 3-7.

Sau 25.000 lần mô phỏng, siêu máy tính Opta cho rằng Tây Ban Nha có tới 70,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, cơ hội để Áo tạo nên bất ngờ chỉ ở mức 12,2%, còn xác suất hai đội phải bước vào hiệp phụ được tính là 17,3%.

Siêu máy tính Opta chỉ ra cái tên sáng cửa nhất ở trận Tây Ban Nha vs Áo

Đây là một trong những tỉ lệ chênh lệch lớn nhất tại vòng 1/16, cho thấy sức mạnh vượt trội của "Bò tót" Tây Ban Nha ở thời điểm này.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng H sau hai chiến thắng trước Saudi Arabia và Uruguay, cùng trận ra quân hòa không bàn thắng với Cape Verde.

Dù chưa tạo ra những màn trình diễn bùng nổ như tại EURO, La Roja vẫn duy trì được sự ổn định đáng nể, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Họ đã giữ sạch lưới trong 4 trận World Cup liên tiếp, cân bằng chuỗi trận tốt nhất từng thiết lập trên hành trình vô địch năm 2010.

Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của đội bóng xứ bò tót là chấm dứt chuỗi thành tích đáng quên ở các trận đấu loại trực tiếp.

Kể từ chiến thắng trước Hà Lan trong trận chung kết World Cup 2010, Tây Ban Nha chưa từng thắng thêm bất kỳ trận knock-out nào tại giải đấu. Hai lần gần nhất góp mặt ở giai đoạn này, họ đều bị loại sau loạt sút luân lưu trước Nga năm 2018 và Morocco năm 2022.

Trong khi đó, Áo bước vào vòng 1/16 với tâm lý khá thoải mái. Đây là lần đầu tiên sau 72 năm đội tuyển Trung Âu góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup.

Những cú sốc mà Paraguay tạo ra trước Đức hay Morocco loại Hà Lan cũng tiếp thêm niềm tin cho thầy trò HLV Ralf Rangnick rằng khoảng cách giữa các đội ở World Cup hiện không còn quá lớn.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về phía La Roja. Tây Ban Nha bất bại trong 5 lần gặp Áo gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, hai cuộc đối đầu gần đây đều kết thúc bằng những thắng lợi cách biệt 4 bàn dành cho đại diện bán đảo Iberia.

Với phong độ ổn định, hàng thủ chắc chắn cùng sự vượt trội trong các mô phỏng của Opta, Tây Ban Nha rõ ràng đang nắm nhiều lợi thế hơn trước giờ bóng lăn.