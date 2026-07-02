Harry Kane hôn vợ thắm thiết sau cú đúp cho tuyển Anh

ANTD.VN - Harry Kane không chỉ là người hùng trên sân cỏ mà còn mang đến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất trận Anh 2-1 Congo. Sau khi lập cú đúp, đội trưởng Tam sư lập tức chạy lên khán đài để ôm hôn cô vợ Kate Goodland cùng bốn người con trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Chiến thắng đầy kịch tính trên sân Atlanta giúp tuyển Anh thoát khỏi nguy cơ bị loại sau khi bị đối thủ dẫn trước từ rất sớm. Hai bàn thắng liên tiếp của Kane trong hiệp hai đã đưa đoàn quân của HLV Thomas Tuchel tiến vào vòng 1/8, đồng thời mở màn cho màn ăn mừng đầy cảm xúc giữa các cầu thủ và gia đình.

Harry Kane hôn vợ thắm thiết sau khi lập cú đúp cho tuyển Anh

Kane bên gia đình sau trận thắng Congo

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Kane không lao về phía các CĐV như thường lệ mà hướng thẳng lên khu vực khán đài, nơi vợ Kate Goodland cùng bốn con đã chờ sẵn. Tiền đạo 32 tuổi ôm hôn vợ đầy tình cảm trước khi lần lượt bế các con vào lòng. Hình ảnh ấy nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất sau vòng 1/16 World Cup 2026.

Gia đình Kane có mặt trên khán đài từ rất sớm để cổ vũ đội tuyển Anh. Trong suốt trận đấu, Kate Goodland liên tục dõi theo từng diễn biến với nhiều cung bậc cảm xúc. Khi Kane hoàn tất cú đúp giúp Tam sư lội ngược dòng, mọi áp lực như được giải tỏa bằng cái ôm và nụ hôn đầy xúc động giữa hai vợ chồng.

Không chỉ gia đình Kane, khán đài sân Atlanta còn quy tụ đông đảo những nàng WAGs của tuyển Anh.

Jude Bellingham thân mật bên bạn gái

Bạn gái của Jude Bellingham, Ashlyn Castro, thu hút nhiều sự chú ý khi có mặt để tiếp lửa cho tiền vệ Real Madrid. Sau trận, cô cũng ôm chúc mừng người yêu trong bầu không khí tràn ngập niềm vui.

Megan Davison, vợ của thủ môn Jordan Pickford, cũng xuất hiện với chiếc áo thủ môn màu xanh đặc trưng của tuyển Anh. Trong suốt trận đấu, máy quay nhiều lần ghi lại hình ảnh cô hồi hộp theo dõi từng pha bóng, thậm chí chắp tay cầu nguyện khi Tam sư bị dẫn bàn.

Megan Davison (áo xanh), vợ của thủ môn Jordan Pickford

Một nhân vật khác gây chú ý là Ellie Alderson, vợ của Ollie Watkins. Cô tiếp tục mang theo phần "gà rán may mắn" lên khán đài, món ăn từng đồng hành với cô trong trận đấu trước của tuyển Anh. Hình ảnh Ellie vừa thưởng thức món ăn vừa dõi theo diễn biến trên sân nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội như một chi tiết thú vị bên lề World Cup.

Sau màn thoát hiểm nghẹt thở, bầu không khí trên sân Atlanta nhanh chóng biến thành lễ hội. Các cầu thủ Anh cùng gia đình, bạn gái và người thân chia sẻ niềm vui ngay trên sân, tạo nên khung cảnh ấm áp hiếm thấy sau một trận đấu loại trực tiếp.

Đối với Harry Kane, đây không chỉ là đêm của những cột mốc chuyên môn với cú đúp đưa tuyển Anh đi tiếp, mà còn là khoảnh khắc anh được tận hưởng niềm hạnh phúc giản dị nhất - ăn mừng chiến thắng cùng những người thân yêu luôn ở phía sau mình.