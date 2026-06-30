Brazil ngược dòng kịch tính trước Nhật Bản ở World Cup 2026

ANTD.VN - Brazil đã phải trải qua hơn 90 phút đầy căng thẳng để giành chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026. Gabriel Martinelli trở thành người hùng với pha lập công ở phút 90+5, giúp Selecao hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở và đoạt vé vào vòng 1/8.

Rạng sáng 30-6 ở Houston (Mỹ), đại diện châu Á Nhật Bản đã khiến đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới gặp vô vàn khó khăn khi nhập cuộc nhờ lối chơi mạnh mẽ, kỷ luật. Brazil kiểm soát bóng nhiều nhưng triển khai thiếu tốc độ, liên tục mắc sai sót trong các pha phối hợp và để lộ nhiều khoảng trống ở khu trung tuyến.

Kaishu Sano bất ngờ mở tỉ số cho Nhật Bản

Phút 29, Danilo chuyền hỏng ngay phần sân nhà, tạo điều kiện để Kaishu Sano cướp bóng lao thẳng vào trung lộ. Casemiro bám theo nhưng không thể phạm lỗi vì đã nhận thẻ vàng, giúp tiền vệ Nhật Bản tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm đánh bại Alisson, mở tỉ số.

Gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ nhưng Brazil phải chờ đến đầu hiệp 2 mới toại nguyện. Phút 56, Selecao gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của Casemiro sau quả tạt chuẩn xác của Gabriel Magalhaes.

Có bàn gỡ, Selecao hoàn toàn làm chủ thế trận. Vinicius Junior liên tục khiến hàng thủ Nhật Bản chao đảo và suýt tạo nên siêu phẩm ở phút 60. Tiền đạo Real Madrid khống chế bóng tinh tế, "xâu kim" Takehiro Tomiyasu rồi bứt tốc vào vòng cấm trước khi tung cú sút về góc xa. Zion Suzuki chỉ kịp chạm đầu ngón tay khiến bóng dội cột dọc bật ra.

Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định cho Brazil

Không tận dụng được cơ hội đó, Brazil vẫn duy trì sức ép cho đến tận những giây cuối cùng. Phần thưởng đến ở phút bù giờ thứ 5 khi Gabriel Martinelli trừng phạt sai lầm của Ao Tanaka, hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc và đưa đội bóng áo vàng xanh đi tiếp.

Trong tình huống này, tiền vệ vừa vào sân Tanaka chuyền bóng hỏng ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện để Rayan cướp bóng rồi phối hợp với Bruno Guimaraes trước khi Martinelli thoát xuống dứt điểm chéo góc.

Cảm xúc trái ngược khi trận Nhật Bản vs Brazil kết thúc

Bàn thắng ở phút 90+5 khiến các cầu thủ Brazil bùng nổ cảm xúc với tấm vé vòng 1/8, trong khi phía Nhật Bản hoàn toàn sụp đổ. Sau tiếng còi mãn cuộc, Ao Tanaka ôm mặt gục xuống sân trong nỗi ân hận, trở thành hình ảnh ám ảnh nhất của trận đấu. Thất bại này của Nhật Bản cũng đồng nghĩa bóng đá châu Á đã bị loại 8/9 đội và chỉ còn duy nhất Australia để hy vọng.