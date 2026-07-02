Siêu máy tính dự đoán trận Bồ Đào Nha - Croatia: Ronaldo sáng cửa đi tiếp

ANTD.VN - Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 6h00 sáng 3-7 được xem là một trong những trận căng thẳng nhất giai đoạn knock-out. Theo siêu máy tính Opta, Bồ Đào Nha là cái tên được đánh giá cao hơn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8.

Theo kết quả mô phỏng từ 25.000 lần chạy của siêu máy tính Opta, Bồ Đào Nha có 54,5% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, Croatia sở hữu 20,4% cơ hội, còn tỉ lệ hai đội hòa trong thời gian thi đấu chính thức là 25,1%.

Siêu máy tính Opta dự đoán Bồ Đào Nha vượt ải Croatia ở World Cup 2026

Khoảng cách cho thấy dù Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn nhưng đây hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng giữa hai đội tuyển giàu kinh nghiệm ở sân chơi World Cup.

Bồ Đào Nha khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng K sau các trận hòa CHDC Congo, thắng đậm Uzbekistan và chia điểm cùng Colombia. Dù chưa đạt phong độ bùng nổ, đoàn quân của HLV Roberto Martinez vẫn duy trì thành tích bất bại để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Mọi sự chú ý tiếp tục đổ dồn vào Cristiano Ronaldo. Tiền đạo 41 tuổi đã lập cú đúp trước Uzbekistan, nhưng vẫn còn một cột mốc đáng chờ đợi.

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Ronaldo chưa từng ghi bàn ở các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Nếu góp mặt trước Croatia, đây sẽ là trận knock-out thứ 9 của siêu sao người Bồ Đào Nha tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời là cơ hội để anh chấm dứt thống kê kém duyên kéo dài nhiều năm.

Trong khi đó, khởi đầu bằng thất bại 2-4 trước Anh, Croatia nhanh chóng lấy lại hình ảnh bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Panama và Ghana để giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng L.

Đội bóng của HLV Zlatko Dalic từ lâu đã nổi tiếng với bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp. Trong ba lần gần nhất vượt qua vòng bảng World Cup vào các năm 1998, 2018 và 2022, Croatia đều thắng trận knock-out đầu tiên để tiến sâu.

Luka Modric vẫn là thủ lĩnh tinh thần và chuyên môn của đội bóng áo caro. Nếu được ra sân trước Bồ Đào Nha, tiền vệ kỳ cựu sẽ có trận đấu thứ 23 tại World Cup, cân bằng thành tích của Paolo Maldini và Manuel Neuer trong nhóm những cầu thủ thi đấu nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu lại không ủng hộ Croatia. Trong 10 lần chạm trán Bồ Đào Nha trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng đúng một trận và chưa từng đánh bại đối thủ này ở một giải đấu chính thức.

Sự cân bằng về đẳng cấp, kinh nghiệm cùng những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo và Modric khiến cuộc đối đầu tại Toronto trở nên rất đáng chờ đợi. Theo dự đoán của Opta, Bồ Đào Nha là đội nắm nhiều lợi thế hơn, nhưng với bản lĩnh đã được kiểm chứng của Croatia ở các vòng knock-out, đại diện bán đảo Iberia chắc chắn không được phép chủ quan nếu muốn tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2026.