Ronaldo lập công lớn đưa Bồ Đào Nha vào gặp Tây Ban Nha

ANTD.VN - Quá kịch tính và quá nghẹt thở là những cảm xúc mà người hâm mộ trải qua, khi theo dõi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 3-7. nơi Cristiano Ronaldo ghi bàn quan trọng góp công giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 và tiến vào vòng 1/8 gặp Tây Ban Nha.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân BMO ở Toronto (Canada), Bồ Đào Nha đã cho thấy quyết tâm áp đặt thế trận và liên tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên, Ronaldo và đồng đội không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Croatia. Ở chiều ngược lại, đại diện Balkan gần như không tạo ra cơ hội đáng kể và cũng không có cú sút trúng đích nào trước giờ nghỉ.

Ronaldo và Modric đối đầu, nơi mà CR7 giành quyền đi tiếp

Toàn bộ sự kịch tính và hấp dẫn của trận đấu này đều đến trong hiệp 2. Phút 55, Ivan Perisic tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Bồ Đào Nha để dứt điểm chéo góc hạ Diogo Costa, mở tỉ số cho Croatia. Đây là một bất ngờ nếu nhìn vào những gì diễn biến trên sân.

Chỉ một phút sau, Igor Matanovic tiếp tục đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, VAR xác nhận một cầu thủ Croatia đã rơi vào thế việt vị trước đó, giúp Seleccao tránh khỏi bàn thua thứ hai.

Việc tránh được lần thủng lưới thứ hai giúp Bồ Đào Nha vững tâm hơn và tăng tốc trở lại. Phút 68, bước ngoặt xuất hiện khi Renato Veiga mang về quả phạt đền cho Bồ Đào Nha. Trên chấm 11m, Ronaldo lạnh lùng đánh bại Livakovic, san bằng tỉ số 1-1.

Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp một kỳ World Cup

Đó không chỉ là bàn gỡ quan trọng mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp CR7. Sau nhiều kỳ World Cup, siêu sao 41 tuổi cuối cùng cũng ghi được bàn thắng đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp, qua đó xóa bỏ một trong những thống kê đáng tiếc nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Những phút cuối trận chứng kiến màn đôi công nghẹt thở. Croatia suýt tái lập lợi thế ở phút 75 khi Mateo Kovacic tung cú sút xa đưa bóng dội cột dọc. Đến phút 80, Petar Sucic đưa được bóng vào lưới Diogo Costa nhưng thêm một lần nữa bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Khi nhiều người đã nghĩ tới hiệp phụ, Bồ Đào Nha bất ngờ tung đòn kết liễu ở phút bù giờ thứ 4. Rafael Leao thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để Goncalo Ramos bật cao đánh đầu tung lưới Livakovic, đưa Seleccao vượt lên dẫn 2-1.

Ramos ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Bồ Đào Nha

Kịch tính nối tiếp, đến phút 90+12, Josko Gvardiol đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Mario Pasalic đã rơi vào thế việt vị ở pha bóng trước đó, khiến bàn thắng không được công nhận.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó khép lại trận đấu đầy cảm xúc. Với chiến thắng 2-1, Bồ Đào Nha giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026, nơi Ronaldo và các đồng đội sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ là Tây Ban Nha trong một trận cầu được chờ đợi bậc nhất vòng đấu loại trực tiếp.