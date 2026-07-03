ANTD.VN - Trước thềm cuộc đối đầu với Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026, chị gái của Cristiano Ronaldo là Kátia Aveiro hé lộ kỳ Mundial năm nay sẽ khép lại hơn hai thập kỷ cống hiến của CR7 cho đội tuyển quốc gia.

Thông tin được Kátia Aveiro chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Sport TV trước khi tới sân cổ vũ em trai. Dù khẳng định Ronaldo chưa giải nghệ ngay sau trận gặp Croatia, bà cho biết World Cup 2026 sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của chân sút sinh năm 1985.

Rộ tin Ronaldo từ giã tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026

"Theo những gì tôi được biết, mọi người có thể chuẩn bị nói lời chia tay. Không phải hôm nay, nhưng tôi tin đây sẽ là giải đấu cuối cùng của Cristiano trong màu áo đội tuyển quốc gia", Kátia Aveiro hé lộ.

Nếu thông tin này trở thành sự thật, Ronaldo sẽ không tiếp tục đồng hành cùng Bồ Đào Nha tại EURO 2028, qua đó khép lại hành trình kéo dài hơn 20 năm kể từ lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia vào năm 2003.

Tính cả trận gặp Croatia, CR7 đã có 233 lần ra sân cho Bồ Đào Nha, tiếp tục giữ kỷ lục cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Không chỉ dẫn đầu về số lần ra sân, Ronaldo còn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha với 146 bàn thắng. Trong suốt sự nghiệp quốc tế, anh góp công lớn mang về chức vô địch EURO 2016 cùng hai danh hiệu UEFA Nations League, đưa bóng đá Bồ Đào Nha bước sang giai đoạn thành công nhất lịch sử.

Tuy nhiên, chiếc cúp vàng World Cup vẫn là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng.

Bên cạnh việc tiết lộ kế hoạch chia tay đội tuyển của em trai, Kátia Aveiro cũng lên tiếng đáp trả những ý kiến chỉ trích nhằm vào Ronaldo trong suốt thời gian qua.

"Bất kỳ ai thực sự yêu bóng đá đều phải trân trọng Cristiano Ronaldo. Những người chỉ trích mới là những người thiệt thòi. Cậu ấy đã thống trị bóng đá thế giới hơn 20 năm. Hãy nhìn hành trình gia đình Aveiro đã trải qua và những khó khăn mẹ tôi từng đối mặt. Chúng tôi sẽ không bao giờ để những lời chỉ trích ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình", chị gái CR7 nhấn mạnh.

Ở trận gặp Croatia, Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 1-1, mở ra chiến thắng ngược 2-1 đầy cảm xúc để giúp Bồ Đào Nha đoạt vé vào vòng 1/8 gặp Tây Ban Nha.