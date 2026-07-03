Thụy Sĩ hẹn gặp Colombia hoặc Ghana ở vòng 1/8

Hai bàn của Thụy Sĩ được ghi nhờ công Breel Embolo (10') và Dan Ndoyle (46'). Đây là lần đầu tiên Thụy Sĩ chiến thắng ở vòng knock-out sau 72 năm, kể từ khi World Cup được tổ chức trên sân nhà của họ năm 1954.
Ở vòng 16 đội, Thụy Sĩ có thể gặp Colombia hoặc Ghana, hai đội sẽ đá vòng 1/16 lúc 8h30 sáng 4-7.
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 (giờ Việt Nam):
0h00 ngày 5-7: Canada vs Morocco
4h00 ngày 5-7: Paraguay vs Pháp
3h00 ngày 6-7: Brazil vs Na Uy
7h00 ngày 6-7: Mexico vs Anh
2h00 ngày 7-7: Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha
7h00 ngày 7-7: Mỹ vs Bỉ
23h00 ngày 7-7: Argentina/Cape Verde vs Australia/Ai Cập
3h00 ngày 8-7: Thụy Sĩ vs Colombia/Ghana