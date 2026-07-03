Thụy Sĩ hẹn gặp Colombia hoặc Ghana ở vòng 1/8

ANTD.VN - Sáng 3-7, chiến thắng 2-0 trước Algeria giúp tuyển Thụy Sĩ ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026, với đối thủ có thể là Colombia hoặc Ghana.

Hai bàn của Thụy Sĩ được ghi nhờ công Breel Embolo (10') và Dan Ndoyle (46'). Đây là lần đầu tiên Thụy Sĩ chiến thắng ở vòng knock-out sau 72 năm, kể từ khi World Cup được tổ chức trên sân nhà của họ năm 1954.

Ở vòng 16 đội, Thụy Sĩ có thể gặp Colombia hoặc Ghana, hai đội sẽ đá vòng 1/16 lúc 8h30 sáng 4-7.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 (giờ Việt Nam):

0h00 ngày 5-7: Canada vs Morocco

4h00 ngày 5-7: Paraguay vs Pháp

3h00 ngày 6-7: Brazil vs Na Uy

7h00 ngày 6-7: Mexico vs Anh

2h00 ngày 7-7: Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

7h00 ngày 7-7: Mỹ vs Bỉ

23h00 ngày 7-7: Argentina/Cape Verde vs Australia/Ai Cập

3h00 ngày 8-7: Thụy Sĩ vs Colombia/Ghana