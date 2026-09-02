Gần 100.000 trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; qua đó phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm, trừ điểm 9.301 giấy phép lái xe.

Trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 (từ ngày 29-8 đến 2-9), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, duy trì lực lượng thường trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Sự chủ động, quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng chức năng đã góp phần quan trọng kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 134 người. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 68 vụ, giảm 54 người chết và giảm 26 người bị thương. Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong suốt kỳ nghỉ lễ, CSGT toàn quốc đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, chủ động nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông, nhất là tại các tuyến cửa ngõ, khu vực tập trung đông người, địa bàn du lịch và những tuyến đường có nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn.

Tăng cường khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo an toàn giao thông

Cùng với công tác tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT tăng cường khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận nguồn tin phản ánh để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, CSGT toàn quốc đã phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 1.540 trường hợp; trừ điểm 9.301 giấy phép lái xe và tạm giữ 15.171 phương tiện.

Riêng trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng CSGT phát hiện 76.845 trường hợp vi phạm, trong đó có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ, 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 138 trường hợp quá khổ giới hạn, 658 trường hợp chở quá số người quy định, 857 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện và 29 trường hợp vi phạm về ma túy.

Bám sát địa bàn, triển khai công tác phân luồng phù hợp

Trên các tuyến cao tốc, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm soát 8.938 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 701 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 270 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 3.332 trường hợp.

Đáng chú ý, trước nguy cơ mất an toàn từ hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc, lực lượng CSGT đã lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải; tạm giữ 11 giấy phép lái xe, đồng thời trừ điểm 11 giấy phép lái xe.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận tải hành khách

Những con số trên cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã duy trì sự hiện diện thường xuyên trên các tuyến đường, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân trong những ngày nghỉ lễ.

Sự có mặt của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã góp phần mang lại những hành trình bình yên cho người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay

Việc tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí, đặc biệt không xảy ra tai nạn trên đường sắt và đường thủy, là kết quả đáng ghi nhận từ sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, trong đó có vai trò nòng cốt của CSGT.

Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm của lực lượng CSGT trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân trong mọi thời điểm, nhất là trong những dịp lễ, Tết, khi lưu lượng phương tiện và nhu cầu đi lại tăng cao.