Nhiều tồn tại trong công tác khai thác, sử dụng đất ở Khu sinh thái Nắng Sông Hồng

ANTD.VN - Tại khu vực bãi sông Hồng thuộc phường Bồ Đề (TP Hà Nội), Khu sinh thái Nắng Sông Hồng đang được khai thác với nhiều loại hình dịch vụ từ nhà hàng, tổ chức sự kiện, vui chơi, biểu diễn nghệ thuật đến lưu trú. Qua ghi nhận, nhiều khu nhà hàng có sức chứa hàng trăm người được bố trí trong khuôn viên. Cùng với đó là sân khấu biểu diễn, khu vui chơi, các căn lưu trú nghỉ qua đêm và nhiều hạng mục phục vụ hoạt động kinh doanh...

Cổng vào khu sinh thái Nắng Sông Hồng

Quy mô kinh doanh lớn bên bờ sông

Có mặt tại Khu sinh thái Nắng Sông Hồng, địa chỉ 306A phố Phú Viên, phường Bồ Đề, phóng viên được một nhân viên tên Diễm tư vấn hàng loạt dịch vụ đang được cung cấp tại đây.

Theo lời giới thiệu, khu sinh thái hiện có 22 căn nghỉ, mỗi căn có thể ở khoảng 4 người, giá khoảng 2-2,5 triệu đồng/căn. Chi phí ăn uống được tư vấn khoảng 500.000 đồng/người. Ngoài ra, khách có thể sử dụng các dịch vụ tổ chức tiệc, backdrop, trang trí, âm thanh và karaoke.

Không gian phục vụ ăn uống được giới thiệu với nhiều khu vực có quy mô khác nhau.

Theo nhân viên Diễm, một nhà ăn có “view” hướng ra khu múa rối có thể phục vụ tới 200 người. Các phòng ăn khác nằm gần khu vực sông cũng có sức chứa hàng trăm khách.

“Ngoài ra có những phòng ăn nhỏ hơn, sức chứa khoảng 50 người, view nhìn ra hồ nhân tạo của bên em”, nhân viên này giới thiệu.

Không chỉ ăn uống, tại đây còn có khu vui chơi trẻ em, xe đạp đôi và các hoạt động phục vụ khách tham quan

Đáng chú ý, dịch vụ biểu diễn múa rối nước cũng được giới thiệu với mức giá 10,5 triệu đồng cho một show kéo dài khoảng 30 phút. Khu vực khán đài được giới thiệu có thể phục vụ khoảng 200 khán giả. Đơn vị dịch vụ cũng xuất hóa đơn VAT với chi phí 13,4%.

Quần thể bên trong Khu sinh thái Nắng Sông Hồng

Những ghi nhận trên cho thấy hoạt động khai thác tại khu vực này hiện khá đa dạng, với nhiều loại hình dịch vụ được tổ chức trong cùng một quần thể.

Được biết, Khu sinh thái Nắng Sông Hồng được hình thành trên diện tích khoảng 5,3ha, do Công ty Cổ phần Ánh sáng Sông Hồng làm chủ. Trước đây, chủ đầu tư từng đề xuất với UBND quận Long Biên (cũ) phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trong đó trọng tâm là trồng cây và nuôi thủy sản.

Tuy nhiên, cuối năm 2013, chủ đầu tư xây dựng thêm nhiều hạng mục được cho là không phù hợp với phương án nêu trên. Sau đó, UBND phường Bồ Đề đã thanh lý hợp đồng và hủy phương án.

Trước đó, Hạt Quản lý đê điều số 5 thuộc Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội từng lập biên bản số 11/BB-VPĐĐ liên quan đến các công trình do Công ty Cổ phần sinh thái Gió Sông Hồng xây dựng tại khu vực hành lang thoát lũ

Vấn đề quản lý các hạng mục tại đây tiếp tục được đặt ra trong năm 2024. Ngày 4/7/2024, UBND phường Bồ Đề ra thông báo yêu cầu Công ty Cổ phần Ánh sáng Sông Hồng tự tháo dỡ một số hạng mục, trong đó có 9 container, hệ thống khung thép và mái lợp tôn trên diện tích đất chưa được cấp phép. Trước đó, tháng 1/2024, UBND phường Bồ Đề cũng đã yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công và tự tháo dỡ các hạng mục được xác định là vi phạm.

Khu vực biểu diễn múa rối với khán đài có thể phục vụ 200 khách

Cùng thời gian này, Công ty Cổ phần Ánh sáng Sông Hồng có văn bản gửi UBND TP Hà Nội xin ý kiến về việc bố trí tổng mặt bằng tại dự án Làng văn hóa ẩm thực Nắng Sông Hồng.

Theo phương án quản lý, sử dụng đất tại khu vực từng được UBND quận Long Biên (cũ) xem xét, thống nhất, các hạng mục phải tuân thủ những yêu cầu đối với khu vực bãi sông, trong đó không xây dựng công trình, nhà ở, vật kiến trúc và không tôn cao bãi sông hiện có.

Thực tế ghi nhận hiện nay cho thấy hoạt động kinh doanh tại đây vẫn đang được tổ chức với nhiều loại hình, từ ăn uống, vui chơi, tổ chức sự kiện đến lưu trú và biểu diễn nghệ thuật.

Đây là những hình ảnh đặt ra câu hỏi về quá trình quản lý, sử dụng khu đất cũng như hiện trạng các công trình, hạng mục đang tồn tại sau nhiều năm.

Cần rà soát để trả lại không gian cho dòng sông

Khi Hà Nội đang từng bước hình thành không gian cảnh quan, sinh thái và công cộng dọc sông Hồng, việc quản lý các công trình hiện hữu tại khu vực bãi sông càng cần được thực hiện chặt chẽ.

Đặc biệt, cần làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hồ sơ quy hoạch và tính pháp lý của từng công trình, hạng mục tại Khu sinh thái Nắng Sông Hồng. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng cần xác định rõ những hạng mục nào được phép tồn tại, những hạng mục nào không phù hợp để có phương án xử lý theo quy định.

Những công trình kiên cố phục vụ ăn uống và lưu trú bên trong Khu sinh thái Nắng Sông Hồng

Nếu qua rà soát xác định có những công trình, hạng mục không phù hợp với quy hoạch, yêu cầu quản lý bãi sông, hành lang thoát lũ hoặc định hướng phát triển không gian cảnh quan, việc xử lý, tháo dỡ hoặc di dời cần được xem xét theo đúng thẩm quyền.

Bởi câu chuyện ở đây không chỉ là một khu dịch vụ đang hoạt động như thế nào, mà còn là cách Hà Nội quản lý những không gian đặc thù ven sông trong quá trình hiện thực hóa định hướng hình thành trục cảnh quan sông Hồng.

Khu sinh thái Nắng Sông Hồng đã khai thác, hoạt động suốt hơn 10 năm qua

Một khi không gian bãi sông được xác định là tài nguyên cảnh quan, sinh thái và không gian thoát lũ quan trọng, việc rà soát những công trình, hạng mục hiện hữu để xác định cái gì cần giữ, cái gì cần điều chỉnh, cái gì cần xử lý là yêu cầu không thể xem nhẹ.

Cảnh quan sông Hồng trong tương lai sẽ không chỉ được tạo nên bằng những dự án mới, mà còn phụ thuộc vào cách mà cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở xử lý những tồn tại đã hình thành từ nhiều năm.