Tai nạn liên hoàn trên cao tốc: Đừng xem nhẹ khoảng cách an toàn khi lái xe

ANTD.VN - Chỉ trong hai ngày 28 và 29-8, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Phan Thiết - Dầu Giây làm 11 phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Nguyên nhân sơ bộ của cả hai vụ việc đều liên quan đến việc người điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Liên tiếp hai vụ tai nạn liên hoàn

Theo đó, khoảng 15h ngày 29-8, tại Km28+700 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng Dầu Giây đi Phan Thiết, thuộc địa phận xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô con.

Tại hiện trường, các phương tiện gặp nạn nằm nối sát nhau, chiếm một làn đường, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc, giao thông ùn ứ. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng cả 7 ô tô đều bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận tin báo, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT (Bộ Công an) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp giải tỏa phương tiện gặp nạn, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Lực lượng CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với 7 người điều khiển phương tiện, kết quả không phát hiện trường hợp vi phạm. Qua khám nghiệm hiện trường và xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định 6 lái xe không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dẫn đến va chạm liên hoàn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Không giữ khoảng cách trên cao tốc và hệ lụy là những vụ tai nạn liên hoàn

Trước đó, lúc 18h49 ngày 28-8, tại Km57+200 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội, thuộc địa phận xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn liên quan đến 5 ô tô.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm 4 phương tiện hư hỏng và ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân được xác định do người điều khiển ô tô đầu kéo 21H-016.xx, kéo theo rơ moóc 21R-006.xx, không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Hai vụ tai nạn liên tiếp là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ từ hành vi bám sát, không duy trì khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Khoảng cách an toàn - khoảng trống bảo vệ tính mạng

Khác với đường đô thị, phương tiện trên cao tốc thường lưu thông với tốc độ cao, mật độ lớn và khoảng cách xử lý tình huống bị rút ngắn đáng kể. Khi xe phía trước bất ngờ giảm tốc hoặc phanh gấp, người điều khiển phương tiện đi sau nếu bám quá sát sẽ không còn đủ thời gian và quãng đường để phản ứng, giảm tốc hoặc chuyển hướng an toàn.

Đáng chú ý, chỉ một va chạm ban đầu có thể nhanh chóng tạo thành tai nạn liên hoàn, bởi các phương tiện phía sau tiếp tục di chuyển với tốc độ cao. Hậu quả không chỉ dừng lại ở việc phương tiện bị hư hỏng mà còn có thể gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản; chiếm dụng làn đường, gây ùn tắc kéo dài và làm phát sinh nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn thứ cấp.

Những vụ tai nạn liên hoàn như thế này xảy ra trên cao tốc cho thấy tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông

Khi một sự cố xảy ra trên cao tốc, việc xử lý cũng phức tạp hơn, đòi hỏi lực lượng chức năng phải nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phân luồng từ xa, bảo vệ hiện trường, cứu hộ và giải tỏa phương tiện. Ùn tắc kéo dài còn ảnh hưởng đến hành trình, công việc, hoạt động vận tải của hàng nghìn người và phương tiện.

Vì vậy, giữ khoảng cách an toàn không phải là một thao tác mang tính hình thức mà chính là tạo ra “khoảng trống” cần thiết để người lái có thời gian quan sát, phản ứng và xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra.

Từ thực tế các vụ tai nạn cho thấy, việc lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc là giải pháp cần thiết để phòng ngừa tai nạn từ sớm.

Công tác xử lý vi phạm không chỉ nhằm răn đe mà còn góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn và ùn tắc do tai nạn giao thông.

Cục CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc phải tuân thủ biển báo và quy định về khoảng cách an toàn; không bám đuôi phương tiện phía trước, luôn quan sát từ xa để chủ động giảm tốc khi dòng xe có dấu hiệu di chuyển chậm.

Đặc biệt, trong điều kiện trời mưa, đường trơn, sương mù, ban đêm, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện đông, người lái cần chủ động tăng khoảng cách, điều chỉnh tốc độ phù hợp và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Giữ khoảng cách an toàn không chỉ là chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mà còn là cách mỗi người tự bảo vệ mình, bảo vệ những người cùng tham gia giao thông và góp phần duy trì giao thông trên các tuyến cao tốc an toàn, thông suốt.