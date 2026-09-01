Đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn trên cao tốc và mức phạt

ANTD.VN - Trong Công điện gửi các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông.

Ngày 1/9, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ trưởng các Bộ Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về việc bảo đảm an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ.

Công văn nêu trong các ngày 28 và 29/8, báo chí có nhiều phản ánh về "tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc".

Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh thành và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền.

Mục tiêu nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu đánh giá kỹ về quy định khoảng cách an toàn trên cao tốc

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND Hà Nội, TP.HCM nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 55/CĐ-TTg, nhằm hạn chế tối đa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn, mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các ngày lễ, Tết.

Bên cạnh đó Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2027.

Các dự án được nêu gồm Vành đai 2,5, Vành đai 3,5 Hà Nội, Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 TP.HCM.

Cùng đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến cao tốc cửa ngõ, kết nối vùng như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Trung Lương.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền chính sách quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ và Nghị định 168/2024.

Đồng thời phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9.