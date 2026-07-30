Đề xuất bổ sung cao tốc kết nối Quảng Ninh với Vành đai 5- Vùng Thủ đô

ANTD.VN -UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tuyến cao tốc được đề nghị bổ sung vào quy hoạch có chiều dài khoảng 55km. Điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km 6+700 tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP Hải Phòng (thuộc phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng).

Tuyến được đề xuất quy mô quy hoạch đường cao tốc 6 làn xe và nút giao cuối tuyến kết nối với Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội (CT39); tốc độ thiết kế đường cao tốc từ 100-120km/h; Thực hiện đồng bộ với đường Vành đai 5 Vùng thủ đô Hà Nội và hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2030.

Song hành đường cao tốc đã có 4 làn đường gom hai bên do tỉnh Quảng Ninh đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Quảng Ninh đề nghị bổ sung tuyến cao tốc kết nối với Vành đai 5- Vùng Thủ đô

Trong trường hợp đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối cao tốc Hải Phòng - Hạ Long với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội không được chấp thuận, UBND tỉnh Quảng Ninh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT.09).

Cụ thể, đoạn từ nút giao với đường Vành đai 5 theo quy hoạch đến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (CT.06) được đề xuất dịch chuyển về trùng với phạm vi điểm đầu và điểm cuối của tuyến cao tốc mới.

Đồng thời, Quảng Ninh đề xuất được giao làm cơ quan chủ quản, tổ chức quản lý, trình phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như phê duyệt, quyết định đầu tư dự án bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc đầu tư tuyến cao tốc này phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương về tăng cường kết nối vùng và liên vùng; thúc đẩy liên kết giữa Vùng Thủ đô, sân bay Gia Bình với tuyến cao tốc ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình, hệ thống đường bộ ven biển quốc gia, các cửa khẩu quốc tế và khu vực cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh.

Địa phương cho biết đã chủ động nghiên cứu phương án đầu tư, hướng tuyến và nguồn lực thực hiện; cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đề xuất.

Tỉnh cũng cam kết bố trí đủ nguồn vốn để triển khai dự án, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia và tạo động lực phát triển mới cho Quảng Ninh cũng như khu vực phía Bắc.