Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô nhằm tăng cường liên kết vùng, giảm áp lực giao thông cho Hà Nội

ANTD.VN - Thảo luận tại tổ sáng 6/8 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc đầu tư dự án này sẽ đem lại nguồn lực lớn cho các địa phương…

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội là một tuyến đường đi qua nhiều địa phương. Đây không phải chỉ là con đường kết nối vùng, mà từ dự án này sẽ hình thành một hệ sinh thái về công nghiệp đô thị và dịch vụ. Dựa vào hệ sinh thái đó, các địa phương trong đó có Thủ đô Hà Nội có thể khai thác giá trị của các quỹ đất, lợi ích từ việc sử dụng đất; thu hút đầu tư vào hệ sinh thái công nghiệp đô thị và dịch vụ. Đây là nguồn lực rất lớn đem về cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương.

Để phát huy hiệu quả từ chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Chính phủ cần có sự chỉ đạo để Cơ quan chủ trì soạn thảo chủ trương đầu tư dự án quan tâm đến quy hoạch và khai thác các quỹ đất liền kề để tạo nguồn lực cho việc đầu tư, phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi thảo luận tổ

Ngoài ra, chủ trương đầu tư dự án đi qua nhiều địa phương nên công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho nhà thầu, các đơn vị để thực hiện dự án đúng theo tiến độ đặt ra là vấn đề rất quan trọng. Do đó, các địa phương phải thực hiện quyết liệt vấn đề giải phóng mặt bằng, tránh kéo dài thời gian thực hiện dự án dẫn đến đội vốn đầu tư. Về vấn đề này, Chính phủ cũng cần cân nhắc, tính toán cơ chế chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng sao cho hài hòa.

Cùng cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Quảng (đoàn Lâm Đồng) nhận định, việc Vành đai 4 chưa hoàn thành nhưng đã tính toán phát triển Vành đai 5 thể hiện tầm nhìn sớm, kịp thời đối với định hướng phát triển Thủ đô trong 100 năm tới; đồng thời bảo đảm kết nối không gian phát triển của vùng Thủ đô.

Đại biểu thống nhất Dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, từ thực tiễn các dự án đã được Quốc hội thông qua cần đổi mới cơ chế xử lý khi phát sinh điều chỉnh…

Đại biểu Nguyễn Văn Quảng (đoàn Lâm Đồng) phát biểu

Thống nhất cao với sự cần thiết đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 – Vùng Thủ đô Hà Nội, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên) khẳng định, đây là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, giảm áp lực giao thông cho Thủ đô..

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng cho biết, dự án có quy mô rất lớn, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 288 nghìn tỷ đồng, trong khi giai đoạn 2026-2030 mới dự kiến bố trí khoảng 59.700 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để đầu tư các đoạn ưu tiên. Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ phương án cân đối vốn theo từng giai đoạn, khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và trách nhiệm bố trí vốn của từng địa phương.

Mặc dù đồng tình với việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù song đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề nghị tiếp tục rà soát để chỉ áp dụng đối với những nội dung thực sự cần thiết, có căn cứ pháp lý và thực tiễn rõ ràng; đồng thời tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán ngay từ đầu nhằm phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án.