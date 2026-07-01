Công bố VTV Fanzone World Cup 2026: Chuỗi sự kiện thể thao - âm nhạc - trải nghiệm

ANTD.VN - Khi trái bóng World Cup chính thức lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ (Mỹ, Canada và Mexico), hàng triệu người hâm mộ tại Việt Nam cũng hòa chung nhịp đập. Trong bối cảnh đó, VTV Fanzone World Cup 2026 được xây dựng như một ngày hội dành cho cộng đồng yêu bóng đá, nơi người hâm mộ không chỉ theo dõi giải đấu mà còn được hòa mình vào bầu không khí World Cup đang diễn ra ở bên kia bán cầu.

Lần đầu tiên tại TP.HCM, bầu không khí ấy sẽ được tái hiện trong một không gian quy mô lớn dành riêng cho cộng đồng yêu bóng đá. VTV Fanzone World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ vào các ngày 14, 15 và 19/7/2026, với mô hình ngày hội bóng đá - giải trí - văn hóa quy mô lớn. Chương trình được thiết kế như một hành trình trải nghiệm xuyên đêm, bao gồm hai hoạt động độc lập được tổ chức theo các khung chương trình riêng biệt và diễn ra nối tiếp nhau, mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm đa dạng trong cùng một đêm sự kiện.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vị trí Giám đốc âm nhạc chương trình

Từ màn hình lớn đến sân khấu bình luận trực tiếp: Trải nghiệm xem world cup như tại sân vận động

Mùa giải năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên VTV sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026™ trên toàn bộ hệ sinh thái phát sóng, bao gồm cả quyền trình chiếu công cộng chính thức do FIFA cấp phép. Điều này cho phép người hâm mộ lần đầu tiên được trải nghiệm mô hình theo dõi FIFA World Cup 2026™ trong không gian fanzone với quyền trình chiếu công cộng chính thức, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại VTV Fanzone World Cup 2026, khán giả sẽ cùng theo dõi các trận đấu trên hệ thống màn hình LED 4K rộng tới 500m², dự kiến xác lập kỷ lục màn hình LED trình chiếu bóng đá lớn nhất Việt Nam, kết hợp hệ thống âm thanh 3D, hiệu ứng ánh sáng đa tầng và thiết kế không gian mang tinh thần sân vận động hiện đại.

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Không gian ngày hội sẽ mở cửa từ 20h00 với nhiều hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ theo tinh thần FIFA Fan Festival, bao gồm các khu trải nghiệm, giao lưu cùng cầu thủ, chuyên gia, khách mời đặc biệt và các hoạt động tương tác cộng đồng.

Đặc biệt, điểm khác biệt mang tính độc quyền của VTV Fanzone World Cup 2026 nằm ở trải nghiệm bình luận trực tiếp ngay tại không gian sự kiện. Thay vì chỉ theo dõi trận đấu qua màn hình lớn như các mô hình xem bóng đá tập thể thông thường, khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ sẽ được hòa mình vào một "sân khấu bóng đá trực tiếp", nơi các bình luận viên của VTV Nam Bộ trực tiếp có mặt để thực hiện bình luận trên luồng tín hiệu sạch của FIFA World Cup 2026™.

Điều này đồng nghĩa người hâm mộ không chỉ theo dõi trận đấu trên hệ thống màn hình LED 4K quy mô lớn, mà còn được trực tiếp trải nghiệm toàn bộ cảm xúc của một buổi bình luận bóng đá đang diễn ra ngay trước mắt: từ những phân tích chiến thuật, các khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, đến sự tương tác trực tiếp giữa bình luận viên và hàng nghìn cổ động viên trong nhà thi đấu.

Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, trải nghiệm theo dõi FIFA World Cup 2026™ trong không gian fanzone được kết hợp với hoạt động bình luận trực tiếp của đội ngũ bình luận viên thuộc đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng, mang đến cho người hâm mộ cảm giác gần nhất với việc được hiện diện trong bầu không khí của một trận cầu World Cup thực thụ.

VTV Fanzone World Cup 2026 hướng tới việc tái hiện trọn vẹn cảm giác "sống cùng World Cup", nơi khán giả không chỉ xem World Cup trên màn hình lớn, mà còn được sống trong bầu không khí của một trận cầu đang được bình luận trực tiếp ngay trước mắt mình với sự hoà quyện giữa âm thanh, ánh sáng, sự kết nối và cảm xúc tập thể.

Midnight Live Concert: Hành trình âm nhạc mở đầu đêm hội

Trước khi bước vào hoạt động theo dõi trực tiếp FIFA World Cup 2026™, người tham dự sẽ được trải nghiệm Midnight Live Concert - chương trình âm nhạc độc lập được tổ chức như phần mở đầu của hành trình trải nghiệm xuyên đêm.

Âm nhạc được xem như chất xúc tác cảm xúc, nơi người hâm mộ cùng hát, cùng kết nối và cùng tạo nên bầu không khí lễ hội trước khi bước vào những giờ phút căng thẳng của bóng đá đỉnh cao.

Đặc biệt, mô hình Midnight Live Concert - chương trình biểu diễn âm nhạc diễn ra vào khung giờ đêm muộn - sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, được thiết kế phù hợp với nhịp sinh hoạt của mùa World Cup.

Các đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc với màu sắc đa dạng, từ indie, alternative đến rock - tạo nên nhiều sắc thái cảm xúc tương ứng với từng đêm đấu với những gương mặt quen thuộc như: Minh Tốc & Lam, Chillies, MayDays, Giấy Gấp, Thịnh Suy, Microwave. Đặc biệt là đêm chung kết (19/7) với live concert của Bức Tường cùng khách mời Nguyễn Việt Lâm, Phạm Anh Khoa. Sau khi chương trình âm nhạc kết thúc, khán giả sẽ tiếp tục tham gia hoạt động theo dõi trực tiếp FIFA World Cup 2026™ trong không gian fanzone của sự kiện.

Với mô hình tổ chức gồm hai hoạt động độc lập, diễn ra nối tiếp nhau trong cùng một đêm sự kiện, VTV Fanzone World Cup 2026 được kỳ vọng trở thành điểm chạm giữa lễ hội bóng đá lớn nhất thế giới và trải nghiệm của người hâm mộ tại Việt Nam. Đó là hành trình cảm xúc kéo dài từ đêm muộn đến bình minh, nơi người hâm mộ có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí lễ hội, từ sân khấu âm nhạc đến sân khấu bóng đá.