NTK Nguyễn Lan Vy trình làng BST “Áo dài Huế - Dòng chảy di sản hội nhập”

ANTD.VN - Những ngày gần đây, người dân TP Huế như đang sống lại những năm tháng huy hoàng của cố đô Huế khi “Tuần lễ Áo dài Huế 2026” được tổ chức rầm rộ về quy mô và hình thức. Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa đặc biệt trong việc tôn vinh giá trị áo dài Huế với sự chỉ đạo thực hiện của sở Văn hoá Thể thao TP Huế phối hợp cùng công ty CP VKSTAR được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Nguyễn Lan Vy.

Tại Tuần lễ Áo dài Huế 2026, NTK Nguyễn Lan Vy cùng với ê kip của mình tiếp tục trình làng BST “Áo dài Huế - Dòng chảy di sản hội nhập”. Đặc biệt đây cũng là buổi biểu diễn đặc sắc được lựa chọn khai mạc cho sự kiện “Tuần lễ Áo dài Huế 2026”.

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất cố đô Huế, nơi được xem là cái nôi của áo dài Việt Nam, đạo diễn Lan Vy vốn sớm có niềm say mê đối với tà áo dài. Từ thuở nhỏ, được cha rèn luyện cho bản lĩnh còn mẹ dạy cho cách gìn giữ chuẩn mực truyền thống, chị đã lĩnh hội tinh hoa từ chính vùng đất quê hương giàu truyền thống và thành công lan tỏa tới du khách quốc tế thông qua các dự án như: Áo dài show, Lễ hội Áo dài tại Đà Nẵng, Ngày hội Áo dài Huế 2020…

Tốt nghiệp hai chuyên ngành Kinh tế và Ngoại ngữ tại Việt Nam, Lan Vy tiếp tục sang New Zealand để lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và chuyên ngành Đạo diễn sân khấu lễ hội. Sau 10 năm bôn ba xứ người, từ bỏ môi trường làm việc quốc tế với mức lương khá tốt chị quay về quê hương, kể lại hành trình lập nghiệp của mình với tà áo dài Việt Nam cùng với sự tò mò thắc mắc của nhiều người.

“Cuộc đời tôi cứ như được lập trình sẵn với hai chữ áo dài kể từ khi được sinh ra. Ngay từ bé tôi đã được tiếp xúc với áo dài một cách rất tự nhiên, trực quan thông qua hình ảnh các mẹ, các mệ diện chúng ngay trong từng bữa ăn, ngày lễ… và rồi chúng in sâu đến mức không thể phai theo năm tháng trong tâm trí tôi. Nên giờ đây trên hành trình sự nghiệp của mình luôn chọn áo dài làm chất liệu và kim chỉ nam để hoạt động cũng là điều dễ hiểu” - NTK Lan Vy chia sẻ.

Từ những ngày đầu lập nghiệp, Lan Vy đã xem thiết kế và xây dựng các dự án văn hoá cộng động từ áo dài thuần tuý là đam mê và là nơi thoả mãn điều đó. Với chị, áo dài bản thân nó đã là một kiệt tác được hình thành từ một di sản đồ sộ, mà bản thân mình chỉ là một phần nhỏ trong xã hội này giúp phục dựng lại tinh thần đó.

Để thiết kế và cho ra đời một chiếc áo dài hoàn chỉnh không đơn giản như may một chiếc váy dạ hội đính đá đắt tiền hay một bộ âu phục lịch lãm, nó là ý tưởng cá nhân của NTK nhưng phải tiếp nối được di sản của hàng nghìn năm văn hiến và cả những ý nghĩa về mặt lịch sử.

Với NTK Nguyễn Lan Vy viết tiếp hành trình áo dài trong cuộc đời sự nghiệp là cách chị đang sống với đam mê gắn liền huyết mạch của người con đất Huế đang chảy trong con người mình.

Hiện tại sau khi hoàn thành xong chương trình “Tuần lễ Áo dài Huế 2026” chị sẽ tiếp tục chuẩn bị cho các chương trình xúc du lịch của Hàn Quốc và các địa phương như Đà Nẵng, Huế sau chuyến công tác tháng 6 vừa rồi . Bên cạnh đó, chị tiếp tục cùng ê kip của mình chuẩn bị cho các kì lễ hội cao điểm du lịch hè và đặc biệt là mùa lễ hội dân gian cuối năm.

NTK Nguyễn Lan Vy mới được bổ nhiệm là Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam

Được biết, ngoài chương trình nghệ thuật “Áo dài show”, Lan Vy còn là Tổng đạo diễn các chương trình, sự kiện lớn như: “Lễ hội áo dài Festival Huế 2018”; “Huế vàng son”; “Thiên thần Việt”; “Ngày hội Áo dài Huế 2020”; “Chợ quê ngày hội 2022”, “Sắc Hè Đà Nẵng”; Lễ hội “Enjoy Đà Nẵng 2024”; “Sắc màu Đà Nẵng 2024” và nhiều chương trình nghệ thuật khác. Những sự kiện trên luôn được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, tạo được tiếng vang trong lòng khán giả và giới chuyên môn.

Đặc biệt, chị cũng vừa bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam cách đây không lâu. Đây được xem như một thành tựu rất lớn với hành trình sự nghiệp của chị vì từ đây di sản từ tà áo quê hương sẽ được chị tô điểm thêm một ngày đậm sắc.