NSND Trung Hiếu làm đạo diễn vở kịch nói "Cô bé bán diêm" phiên bản mới

ANTD.VN - NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ đảm nhận vai trò tác giả và đạo diễn của vở diễn "Cô bé bán diêm". Dựa trên câu chuyện nổi tiếng của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen, NSND Trung Hiếu sẽ tạo nên một phiên bản sân khấu khác của "Cô bé bán diêm" với cái kết bất ngờ.

Từ câu chuyện quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh, vở diễn mang đến một cách tiếp cận mới, giàu tính nhân văn, hướng tới thông điệp về tình yêu thương, lòng trung thực, sự sẻ chia và niềm tin vào điều tử tế trong cuộc sống.

Khác với nguyên tác, trong phiên bản sân khấu của Nhà hát Kịch Hà Nội, cô bé bán diêm không chết trong đêm đông lạnh giá. Em được cứu sống nhờ sự trở lại của người khách quý tộc từng bỏ quên chiếc túi xách và người cha tàn tật đã đi tìm con giữa bão tuyết đêm giao thừa. Qua đó, vở diễn gửi gắm thông điệp: hãy sống tử tế, nhân hậu và biết yêu thương, bởi lòng tốt luôn có sức mạnh làm thay đổi con người.

“Cô bé bán diêm” tiếp tục nằm trong định hướng triển khai Đề án Sân khấu học đường của Nhà hát Kịch Hà Nội, góp phần đưa sân khấu đến gần hơn với học sinh, bồi đắp tình yêu nghệ thuật, nuôi dưỡng lòng nhân ái và những giá trị sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Nhà hát kịch Hà Nội khởi công 2 vở mới: "Cô bé bán diêm" và "Dây mơ rễ má"

Cũng vào thời gian này, Nhà hát Kịch Hà Nội còn bắt tay vào dàn dựng vở diễn “Dây mơ rễ má” của tác giả Xuân Đức, do NSƯT Thiện Tùng đạo diễn. Tác phẩm phản ánh những vấn đề nhức nhối trong đời sống xã hội như sự suy thoái đạo đức, nạn tham nhũng, thói bao che, chạy chức, chạy quyền và những mối quan hệ chằng chịt nhân danh tình nghĩa để che đậy sai trái.

Thông qua câu chuyện về những nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, danh vọng và sự dối trá, vở diễn lên án mạnh mẽ hành vi coi thường pháp luật, đồng thời cảnh tỉnh con người trước những lựa chọn sai lầm. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhân vật Rista, một cô gái nước ngoài am hiểu pháp luật Việt Nam và trân trọng những giá trị đạo đức của người Việt trở thành điểm nhấn, góp phần đánh thức lương tri của các nhân vật.

“Dây mơ rễ má” là lời cảnh tỉnh sâu sắc: khi đồng tiền và danh vọng làm lu mờ lương tri, mọi hành vi sai trái cuối cùng đều phải trả giá trước pháp luật và công lý.

Tham gia hai vở diễn có nhiều nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội như: Thùy Dương, Kim Thanh, Hồng Liên, Thu Uyên, Ngọc Quỳnh, Ngọc Vũ, Dương Đức Quang, Thanh Tùng, Thiện Tùng…

Hiện tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Nhà hát Kịch Hà Nội đang tích cực luyện tập để sớm đưa hai tác phẩm đến với công chúng.