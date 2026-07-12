Á vương Minh Tuấn "chào sân" âm nhạc với vai trò ca sĩ

ANTD.VN - Sau danh hiệu Á vương 3 "Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026", Minh Tuấn chính thức giới thiệu hình ảnh ca sĩ, đồng thời theo đuổi định hướng trở thành nghệ sĩ trình diễn đa năng ở cả ba lĩnh vực là âm nhạc, diễn xuất và người mẫu.

Sau hơn một tháng đăng quang Á vương 3 cuộc thi "Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026", Minh Tuấn chính thức công bố bước đi mới trên con đường nghệ thuật khi ra mắt với vai trò ca sĩ. Đây cũng là mảnh ghép cuối cùng trong định hướng phát triển mà nam Á vương theo đuổi nhiều năm qua, bên cạnh diễn xuất và người mẫu, hướng tới hình mẫu nghệ sĩ trình diễn đa năng.

Trước khi quyết định bước vào lĩnh vực âm nhạc, Minh Tuấn đã có sự chuẩn bị khá bài bản. Anh tốt nghiệp khóa đào tạo diễn xuất tại Trung tâm sản xuất phim Truyền hình (VFC), từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình như "Đi giữa trời rực rỡ" của đạo diễn Đỗ Thanh Sơn hay "Gió ngang khoảng trời xanh" của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh. Với ngoại hình sáng, phong thái tự tin cùng lối diễn xuất tự nhiên, Minh Tuấn được đánh giá là gương mặt trẻ có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực phim ảnh.

Song song với diễn xuất, anh cũng theo học người mẫu dưới sự hướng dẫn của siêu mẫu Hạ Vy, tham gia nhiều chương trình thời trang và mới đây góp mặt trong show diễn thuộc "Tuần lễ Thời trang Việt Nam 2026". Việc giành danh hiệu Á vương 3 tại "Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026" tiếp tục giúp Minh Tuấn có thêm cơ hội hoàn thiện kỹ năng trình diễn và mở rộng con đường hoạt động nghệ thuật.

Minh Tuấn theo đuổi hình mẫu nghệ sĩ trình diễn đa năng

Âm nhạc là lĩnh vực được Minh Tuấn lựa chọn sau quá trình tích lũy và rèn luyện nghiêm túc. Anh có lợi thế khi sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của NSƯT Thanh Tâm - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân. Từ nhỏ, Minh Tuấn đã được tiếp xúc với âm nhạc thông qua mẹ. Tuy nhiên, thay vì dựa vào nền tảng sẵn có, anh lựa chọn học tập một cách bài bản để xây dựng kỹ thuật thanh nhạc.

Hiện Minh Tuấn theo học thanh nhạc với giảng viên Đinh Lan Hương, Trưởng khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Bên cạnh việc luyện giọng, anh dành nhiều thời gian rèn luyện kỹ thuật hơi thở, khả năng biểu cảm, vũ đạo và phong cách trình diễn nhằm hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ có thể làm chủ sân khấu ở nhiều loại hình biểu diễn khác nhau.

Trong lần chính thức giới thiệu vai trò ca sĩ, Minh Tuấn mang đến ca khúc "Thanh xuân" do nhạc sĩ Phạm Hoàng Huy sáng tác. Đây cũng là tiết mục từng giúp anh giành giải thưởng "The Best Talent" (Thí sinh tài năng nhất) tại cuộc thi "Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026". Với chất giọng khỏe, cách xử lý giàu năng lượng cùng phần trình diễn kết hợp vũ đạo, nam Á vương cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho hành trình âm nhạc của mình.

Minh Tuấn cùng mẹ - NSƯT Thanh Tâm

Một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là màn song ca giữa Minh Tuấn và mẹ - NSƯT Thanh Tâm qua ca khúc nổi tiếng "Papa" của nhạc sĩ Paul Anka. Tiết mục được xem như lời tri ân của anh dành cho cha mình, người luôn âm thầm đồng hành, trở thành chỗ dựa vững chắc trong suốt quá trình trưởng thành và theo đuổi nghệ thuật.

Để có được màn trình diễn ấy, Minh Tuấn cho biết anh đã dành nhiều năm chuẩn bị trước khi quyết định chính thức ra mắt. Ngoài việc học diễn xuất, người mẫu và thanh nhạc, nam Á vương còn rèn luyện kỹ năng thuyết trình, vũ đạo cũng như duy trì việc tập luyện thể chất hằng ngày nhằm xây dựng nền tảng cho công việc biểu diễn.

Minh Tuấn cho biết đã có ba năm chuẩn bị trước khi chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ

"Tôi muốn hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Trong ba năm qua, tôi chủ động trau dồi bản thân bằng cách theo học các khóa đào tạo về diễn xuất, kỹ năng trình diễn, thuyết trình, vũ đạo, thanh nhạc... song song với việc rèn luyện thể chất mỗi ngày. Những hành trang đó giúp tôi tự tin hơn, bản lĩnh hơn trước những thử thách và mở ra nhiều cơ hội để phát triển trên con đường nghệ thuật." - Minh Tuấn chia sẻ.

Nam Á vương cho biết, khi đăng ký tham gia "Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026", mục tiêu ban đầu của anh chỉ đơn giản là trải nghiệm và học hỏi. Việc liên tục tiến sâu qua các vòng thi rồi giành danh hiệu Á vương 3 cùng giải thưởng "The Best Talent" là điều vượt ngoài mong đợi. Khoảng thời gian gần một tháng đồng hành cùng cuộc thi với lịch trình luyện tập dày đặc cũng giúp anh hình thành tác phong làm việc kỷ luật và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để bước vào môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Minh Tuấn sở hữu lợi thế ngoại hình cùng định hướng phát triển thành nghệ sĩ đa năng

Suốt hành trình tại cuộc thi, Minh Tuấn không phải là thí sinh xuất hiện nhiều trên truyền thông nhưng lại ghi dấu bằng sự bền bỉ và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh lọt Top 5 ở ba hạng mục phụ gồm: Best in Fashion, Best in Talent, Best in Community Project. Đặc biệt, phần trình diễn ca khúc "Thanh xuân" cùng vũ đoàn đã chinh phục ban giám khảo, mang về giải thưởng "The Best Talent".

Để chuẩn bị cho tiết mục này, Minh Tuấn đặt hàng sáng tác riêng ca khúc, luyện thanh trong thời gian dài, tập vũ đạo cùng biên đạo chuyên nghiệp và đầu tư dàn vũ công biểu diễn. Những nỗ lực đó được xem là bước đệm quan trọng để anh tự tin lựa chọn âm nhạc như một hướng phát triển lâu dài.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Minh Tuấn hiện vẫn theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh cho biết sẽ tiếp tục cân bằng giữa việc học và công việc biểu diễn để từng bước xây dựng sự nghiệp theo định hướng lâu dài. Trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, Minh Tuấn nhận được sự đồng hành của gia đình cùng nhiều nghệ sĩ, giảng viên. Đặc biệt, NSƯT Thanh Tâm luôn là người định hướng, động viên con trai, đồng thời tạo điều kiện để anh tiếp cận môi trường đào tạo phù hợp nhằm phát huy thế mạnh của bản thân.

Giảng viên thanh nhạc Đinh Lan Hương chia sẻ về quá trình đồng hành cùng Minh Tuấn

Giảng viên thanh nhạc Đinh Lan Hương đánh giá Minh Tuấn là học viên có tinh thần cầu thị, chăm chỉ và kiên trì. Theo chị, dù mới theo học khoảng ba tháng, nam Á vương đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, khả năng xử lý hơi thở và tư duy tiếp cận âm nhạc. Thay vì vội vàng chạy theo việc biểu diễn, Minh Tuấn được định hướng xây dựng nền tảng thanh nhạc vững chắc, đồng thời mở rộng khả năng cảm thụ bằng cách học nhảy, nghe nhiều dòng nhạc và từng bước hoàn thiện hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Với chiều cao 1m83, ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp tự tin cùng kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, Minh Tuấn được kỳ vọng có thể phát triển đồng thời trong âm nhạc, điện ảnh và thời trang. Tuy nhiên, anh cho rằng danh hiệu Á vương chỉ là điểm khởi đầu, còn chặng đường phía trước đòi hỏi sự nỗ lực lâu dài và tinh thần học hỏi không ngừng.

Minh Tuấn kỳ vọng lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam thông qua các hoạt động nghệ thuật

"Danh hiệu Á vương 3 chỉ mới mở cánh cửa để tôi bước vào con đường nghệ thuật. Điều quan trọng nhất với tôi vẫn là tiếp tục học hỏi, rèn luyện và không ngừng tiến về phía trước. Tôi tin rằng nếu luôn nghiêm túc với nghề và không ngại chinh phục những thử thách mới, mình sẽ có cơ hội tạo nên những giá trị tích cực thông qua nghệ thuật." - Minh Tuấn bày tỏ.

Trong thời gian tới, bên cạnh các hoạt động biểu diễn, Minh Tuấn dự định tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch Hà Nội trên các nền tảng số. Anh kỳ vọng việc kết hợp giữa nghệ thuật và các hoạt động giới thiệu văn hóa, điểm đến sẽ giúp lan tỏa nhiều giá trị tích cực, đồng thời từng bước khẳng định dấu ấn của một nghệ sĩ trẻ theo đuổi con đường phát triển bền vững.

Một số hình ảnh của Minh Tuấn trong lần chính thức "chào sân" âm nhạc: