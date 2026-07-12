Chàng trai miền Tây giành Á quân Tiếng hát Bolero Việt Nam 2026

Sinh ra và lớn lên tại Kiên Giang, Hoàng Anh luôn tự hào mình là người con của miền Tây sông nước. Đến với Tiếng hát Bolero Việt Nam 2026, điều anh mong muốn không phải là trở thành một hiện tượng hay gây chú ý bằng hình ảnh, mà là để khán giả nhớ đến bằng chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc của người miền Tây.

“Tôi muốn bà con thấy rằng người miền Tây rất yêu và đam mê dòng nhạc Bolero. Tôi mong khán giả nhớ đến mình qua tiếng hát, qua những lời ca ngọt ngào và chân thành nhất mà tôi muốn gửi gắm”, Hoàng Anh chia sẻ.

Hoàng Anh trình diễn trong đêm Gala xếp hạng Tiếng hát Bolero Việt Nam 2026

Ít ai biết trước khi đứng trên sân khấu ca hát, Hoàng Anh từng theo học ngành Dược theo mong muốn của gia đình. Trong khi đó, gia đình anh có truyền thống làm nghề kinh doanh kim hoàn suốt 5 thế hệ, từ thời ông cố đến nay.

Dù vậy, tình yêu dành cho Bolero vẫn luôn âm ỉ trong lòng. “Từ nhỏ tôi đã mê Bolero như nó chảy trong máu mình. Tôi không thể từ bỏ được. Mãi sau này tôi mới đủ can đảm xin gia đình cho phép theo đuổi đam mê. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là cuối cùng ba mẹ đã đồng ý và ủng hộ hết mình”, anh nói.

Ngay từ những vòng đầu của Tiếng hát Bolero Việt Nam 2026, Hoàng Anh đã tạo dấu ấn với chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc cùng phong cách trình diễn đậm chất bolero. Ở vòng đầu, anh lựa chọn ca khúc "Xin vẫy tay chào" (Tú Nhi) và nhận được lời khen từ giám khảo Đình Văn về lối hát nhẹ nhàng, trữ tình, có màu sắc riêng. Nam giám khảo đồng thời góp ý Hoàng Anh cần nhả chữ tinh tế và phát âm rõ hơn để hoàn thiện phần trình diễn.

Bước vào chung kết toàn quốc, Hoàng Anh chinh phục ban giám khảo bằng "Mưa đêm tỉnh nhỏ" (Hà Phương). Phần thể hiện giàu cảm xúc, chất chứa nỗi nhớ và biết “thả hồn” vào từng câu hát đã giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định sự trưởng thành qua từng vòng thi và xuất sắc giành ngôi Á quân.

Theo Hoàng Anh, để theo đuổi Bolero lâu dài, điều quan trọng không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc mà còn là đạo đức nghề nghiệp và cách sống của người nghệ sĩ. Anh tin khi hát bằng sự chân thành và trái tim trong sáng, khán giả sẽ cảm nhận được tình cảm ấy.

Khoảnh khắc được MC xướng tên ở vị trí Á quân vẫn là ký ức khiến Hoàng Anh xúc động mỗi khi nhớ lại.“Tôi thật sự không tin mình có thể làm được đến như vậy. Khi nghe xướng tên, tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là ông bà, ba mẹ và gia đình chắc sẽ rất vui vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp”, anh kể.

Sau danh hiệu Á quân, Hoàng Anh cho biết sẽ vừa quản lý công việc kinh doanh của gia đình, vừa tập trung theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh dự định thu âm nhiều ca khúc, thực hiện các MV để xây dựng hình ảnh riêng và mang âm nhạc đến gần hơn với khán giả. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn mong muốn thường xuyên biểu diễn tại các chương trình phục vụ cộng đồng, những dịp lễ hội, giỗ đình hay các hoạt động thiện nguyện ở quê nhà để được hát cho bà con nghe.

Điều khiến Hoàng Anh tâm đắc nhất là ước mơ một ngày tổ chức liveshow miễn phí ngay tại quê hương Kiên Giang. Anh mong có thể vận động các mạnh thường quân cùng chung tay trao những phần quà ý nghĩa đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.“Tôi muốn về khoe với bà con rằng mình đã làm được điều mình yêu thích. Và nếu có thể, tôi muốn dùng âm nhạc để mang đến niềm vui cho mọi người. Đó mới là thành công lớn nhất đối với tôi”, Hoàng Anh chia sẻ.