“Spider-Man: Brand New Day” mở ra chương mới đậm chất người Nhện nhất

ANTD.VN - Đằng sau lớp vải là sự cô độc, thậm chí còn che giấu một bí mật lớn về sự tiến hóa thể chất đáng sợ hơn trong hành trình “lột xác” của Peter Parker.

Lời tri ân dành cho cả ba thế hệ Spider-Man

Sau thành công toàn cầu phá kỷ lục của "Spider-Man: No Way Home", "Spider-Man: Brand New Day" (Người Nhện: Khởi đầu mới) mở ra một chương hoàn toàn mới cho Peter Parker và Spider-Man. Bốn năm sau các sự kiện trước, Peter giờ đã trưởng thành và sống hoàn toàn một mình, khi anh tự nguyện xóa bản thân khỏi cuộc sống và ký ức của những người mình yêu thương. Trong một New York không còn ai biết đến danh tính của mình, anh dốc toàn lực làm người hùng Spider-Man để bảo vệ thành phố.

"Spider-Man: Brand New Day" mở ra một chương mới cho Peter Parker và Spider-Man

Chính hoàn cảnh ấy đã tạo nên bộ trang phục mới trong "Spider-Man: Brand New Day". Càng quan sát, người hâm mộ càng nhận ra Marvel Studios đang kể một câu chuyện rất riêng thông qua trang phục của người nhện trên màn bạc.

Để tạo nên diện mạo ấy, nhà thiết kế phục trang Sanja Milković Hays đã làm việc cùng Ryan Meinerding, Giám đốc Phát triển hình ảnh của Marvel Studios, với một định hướng rõ ràng đó là nhìn lại những di sản trang phục khi mở ra một chương mới cho người nhện Tom Holland đảm nhận. Ê-kíp đã tập hợp toàn bộ các phiên bản trang phục mà Tobey Maguire, Andrew Garfield và Tom Holland từng mặc. Mỗi bộ đồ đại diện cho một triết lý và một cách thể hiện Spider-Man khác nhau. Từ những đường tơ nhện, chất vải, hình dáng mắt kính, khả năng phân bổ trọng lượng cho đến sự linh hoạt trong từng chuyển động đều có dụng ý.

Điều thú vị là việc Peter Parker của MCU (Vũ trụ điện ảnh Marvel) từng gặp Peter 2 và Peter 3 trong "No Way Home" cũng trở thành nền tảng cho quá trình sáng tạo bộ trang phục mới. Theo ê-kíp sản xuất, bộ đồ không chỉ phản ánh Peter của hiện tại mà còn phải là một lời tri ân dành cho hai người nhện đã giúp cậu vượt qua biến cố lớn nhất cuộc đời trong phần phim trước.

Marvel Studios cũng muốn đưa Peter trở về đúng hình ảnh của một cậu học sinh thiên tài từng tận dụng những gì mình có, tự mày mò chế tạo thiết bị trong căn phòng nhỏ của mình để tạo nên bộ đồ đầu tiên. Không còn công nghệ nano, không còn những món quà từ Stark Industries, bộ trang phục mới mang cảm giác như được lắp ráp, cải tiến và sửa chữa không ngừng sau mỗi trận chiến.

Nhà thiết kế Sanja Milković Hays gọi đây là một bộ trang phục "được chế tạo hơn là được sản xuất". Theo bà, người xem có thể cảm nhận Peter đã thử nghiệm, điều chỉnh rồi tháo ra làm lại nó không biết bao nhiêu lần. Chính sự không hoàn hảo ấy mới khiến bộ đồ trở nên sống động.

Bên cạnh đó, đạo diễn Destin Daniel Cretton cũng đặt mục tiêu đưa Spider-Man trở lại gần hơn với cảm giác chân thực. Thay vì quá phụ thuộc vào hiệu ứng kỹ xảo, ê-kíp ưu tiên chất liệu thật để bộ đồ có những nếp gấp, nếp nhăn và độ co giãn tự nhiên khi Tom Holland chuyển động. Điều này không chỉ tạo cảm giác thị giác và xúc giác tốt hơn mà còn giúp khán giả luôn cảm nhận được cơ thể của người hùng đang hiện diện phía dưới lớp vải, thay vì một lớp giáp công nghệ bóng bẩy như trước đây.

Điều đó cũng đồng nghĩa Peter của MCU vẫn nhắc nhớ cuộc gặp gỡ định mệnh với Peter 2 và Peter 3 trong "No Way Home". Bởi vậy, bộ đồ mới không đơn thuần là sự thay đổi về mặt thẩm mỹ. Nó giống như một sự kế thừa, một lời cảm ơn và cũng là di sản được truyền từ thế hệ người nhện này sang thế hệ khác từ nay đã trở thành nhân tố quan trọng của đường phố New York.

Tơ nhện sinh học và sự lột xác của Peter Parker

Trong trailer đầu tiên, Peter bối rối khi những sợi tơ bất ngờ phóng ra trực tiếp từ cổ tay. Theo thông tin từ Sony Pictures, nguyên nhân đến từ việc dấu ấn nhện của Peter tiếp tục đột biến. Điều đó đồng nghĩa Spider-Man không chỉ thay đổi trang phục, mà chính cơ thể cậu cũng đang bước vào một giai đoạn tiến hóa mới.

Ở góc độ đời sống, chi tiết này cũng khiến hành trình của Peter trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. Sau "No Way Home", Peter chỉ còn là một chàng trai trẻ nghèo sống trong căn hộ nhỏ giữa New York. Không còn nguồn tài chính từ Stark, việc tiếp tục nghiên cứu và sản xuất hàng loạt hộp tơ hóa học như trước sẽ trở thành một gánh nặng về chi phí. Khả năng tạo tơ sinh học vì thế không chỉ giúp hợp lý hóa hoàn cảnh của Peter mà còn đưa nhân vật trở về gần hơn với bản năng của loài nhện và tinh thần tự thân đương đầu với thử thách của Spider-Man.

Nhưng chính từ đây, "Brand New Day" cũng mở ra hàng loạt câu hỏi thú vị. Điều gì sẽ xảy ra khi dấu ấn nhện tiếp tục biến đổi? Liệu sự tiến hóa về thể chất có kéo theo những thay đổi trong tâm lý của Peter? Khi cơ thể Peter ngày càng tiến gần hơn tới bản năng ấy, liệu cậu có trở nên lạnh lùng hơn trước? Liệu sức mạnh mới sẽ kéo theo những đánh đổi về ý chí, về lằn ranh đạo đức, thậm chí là một phần bản năng máu lạnh của loài săn mồi?

"Spider-Man: Brand New Day" (Người Nhện: Khởi đầu mới) dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 31.7.2026.