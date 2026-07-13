Khơi dậy nguồn lực văn hóa giữa không gian di sản của Thủ đô

ANTD.VN - Chương trình "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã góp phần đưa nghệ thuật đến gần công chúng và phát huy giá trị không gian di sản của Hà Nội.

Chiều 12/7, chương trình "Âm nhạc cuối tuần" đã diễn ra tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), thu hút đông đảo người dân và du khách, đưa không gian bên hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động. Nhiều người dân, du khách chủ động đến từ sớm hoặc tình cờ dạo bước, nán lại để thưởng thức âm nhạc.

Đêm nhạc giới thiệu đến khán giả nhiều tác phẩm quen thuộc như "Hà Nội niềm tin và hy vọng", "Em ơi Hà Nội phố", "Bây giờ tháng mấy" và "Nhớ về Hậu Giang"...

Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến cho khán giả nhiều bản jazz nổi tiếng thế giới như "In the Mood", "Blue Monk", "The Girl From Ipanema" và "On The Sunny Side of the Street".

Sự kết hợp này tạo nên màu sắc phong phú cho chương trình, giúp công chúng có cơ hội tiếp cận nhiều thể loại âm nhạc trong cùng một buổi biểu diễn.

Không gian Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn văn hóa, mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Trong đó, ca khúc "Em ơi Hà Nội phố" gợi nhớ vẻ đẹp của Thủ đô cùng những hình ảnh quen thuộc của phố phường được tái hiện qua giai điệu sâu lắng. Không gian biểu diễn bên hồ Hoàn Kiếm cũng đẩy trải nghiệm cảm xúc người xem lên cao trào. Ngoài ra, các bản nhạc jazz được biểu diễn tại sự kiện lại mang đến bầu không khí tự do và hiện đại.

Phần kết với ca khúc "Nhớ về Hậu Giang" của NSƯT Quyền Văn Minh đã đưa cảm xúc hướng về miền sông nước phương Nam. Cả chương trình mang đến một trải nghiệm hòa quyện độc đáo giữa âm nhạc Việt Nam và thế giới trong một sân khấu mở. Qua đó, khán giả được trải nghiệm nhiều sắc thái âm nhạc khác nhau trên cùng một sân khấu.

Tại chương trình, người dân và du khách có thể tiếp cận nghệ thuật ngay trong không gian công cộng, không cần vào nhà hát để thưởng thức các tiết mục chất lượng, đồng thời khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả cũng được rút ngắn. Trong đó, người dân trở thành chủ thể của đời sống, công chúng trực tiếp tham gia, cảm nhận và lan tỏa những giá trị văn hóa.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" là hệ giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, đặt con người vào vị trí trung tâm của phát triển văn hóa. Thành phố Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa tinh thần này bằng nhiều hoạt động thiết thực, trong đó các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng là một minh chứng rõ nét.

Người dân và du khách hào hứng thưởng thức và cổ vũ các tiết mục tại chương trình.

Những năm gần đây, nhiều không gian di sản của Hà Nội trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa và nghệ thuật. Trong đó, Nhà Bát Giác là một trong những điểm đến tiêu biểu, trở thành địa điểm thường xuyên tổ chức các chương trình âm nhạc cộng đồng, đưa không gian di sản tiếp tục đồng hành cùng đời sống đương đại, trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo.

Thông qua các chương trình như "Âm nhạc cuối tuần", Hà Nội tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng môi trường văn hóa văn minh và hiện đại. Bề dày nghìn năm văn hiến tại nơi đây trở thành nguồn lực dồi dào cho sự phát triển về văn hóa. Từ đó, các hoạt động nghệ thuật góp phần tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô, đem lại những trải nghiệm đáng nhớ tới du khách khi đến Hà Nội.