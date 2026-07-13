Không gian nghệ thuật cộng đồng nuôi dưỡng trí tò mò và tinh thần khám phá ở trẻ

ANTD.VN - Tối ngày 12/07, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã mang lại nhiều tiếng cười cho trẻ nhỏ, khuấy động sân khấu với những tiết mục xiếc, ảo thuật và tạp kỹ.

Các tiết mục xiếc, ảo thuật và tạp kỹ liên tiếp tại chương trình “Âm nhạc cộng đồng” đã mang đến nhiều niềm vui và sự bất ngờ cho các em nhỏ, góp phần làm sinh động sân khấu. Không chỉ giúp các gia đình có thêm lựa chọn giải trí vào cuối tuần, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” còn tạo cơ hội để trẻ em trực tiếp tiếp xúc với nghệ thuật, nuôi dưỡng trí tò mò và cảm nhận những giá trị được chuyển tải qua từng màn biểu diễn của các nghệ sĩ.

Trên sân khấu xiếc, đạo cụ được giữ thăng bằng chính xác, những chiếc vòng chuyển động liên tục theo nhịp cơ thể, các động tác khéo léo nối tiếp nhau gần như không có khoảng ngắt. Đó là thành quả của quá trình luyện tập theo nhiều năm tháng cùng sự lặp lại bền bỉ những động tác, kỹ thuật để giữ thăng bằng, làm chủ cơ thể hay phối hợp cùng bạn diễn. Từ đó, mỗi động tác của người nghệ sĩ biểu diễn mới đạt tới độ thuần thục nhất định.

Tiết mục "Đánh vòng" của nghệ sĩ Khánh Ngọc.

Các tiết mục như “Đế thống” của nghệ sĩ Vương Sơn, ‘Trò khéo trên chân” do nghệ sĩ Hoàng Hậu biểu diễn hay “Đế kiếm nghệ thuật” của nghệ sĩ Xuân Lộc đã giới thiệu đến công chúng những kỹ thuật đặc trưng của loại hình nghệ thuật xiếc đòi hỏi sự chính xác và khả năng kiểm soát cao. Tại chương trình, các em hào hứng, thích thú trước những màn tung hứng, theo dõi đạo cụ chuyển động theo sự điều khiển của nghệ sĩ và tò mò chờ đợi kết quả của từng màn ảo thuật. Chính đặc trưng trực quan, sinh động giúp xiếc dễ dàng tiếp cận khán giả nhỏ tuổi.

Các bạn nhỏ được tham gia tương tác, trở thành một phần trong tiết mục của các nghệ sĩ.

Bằng ngôn ngữ biểu diễn gần gũi, xiếc gợi cho trẻ nhỏ những cảm nhận chân thực về sự nỗ lực, về việc từng bước vượt qua thử thách để hoàn thành một mục tiêu. Nhịp độ chương trình được thay đổi linh hoạt với tiết mục “Hề đôi” của 2 nghệ sĩ Bảo Lộc - Tuấn Đạt, màn “Ảo thuật” của nghệ sĩ Tuấn Phương, “Lớp học của những chú cún” do nghệ sĩ Việt Phương biểu diễn đến tiết mục “Đánh vòng” của nghệ sĩ Khánh Ngọc, tiết mục “Bong bóng” của nghệ sĩ Thanh Tú.

Tiết mục "Lớp học của những chú cún" do nghệ sĩ Việt Phương biểu diễn với màn tương tác đặc biệt giữa khán giả nhỏ cùng "người bạn bốn chân".

Từ góc độ thụ hưởng văn hóa, những chương trình xiếc, tạp kỹ tại không gian công cộng các gia đình có thêm lựa chọn giải trí lành mạnh vào dịp cuối tuần. Chẳng hạn, trẻ em được trực tiếp quan sát nghệ sĩ biểu diễn thay vì tiếp nhận nội dung giải trí qua màn hình. Đồng thời, các em nhỏ cũng được hòa mình vào không khí chung của sân khấu, cùng chia sẻ cảm xúc với cha mẹ, bạn bè. Những trải nghiệm này góp phần hình thành nhu cầu tiếp cận nghệ thuật, làm phong phú đời sống tinh thần của trẻ từ những năm đầu đời.

Việc luân phiên đưa cải lương, âm nhạc truyền thống, các chương trình dành cho nghệ sĩ trẻ, xiếc và tạp kỹ đến Nhà Bát Giác cũng đang tạo nên tính đa dạng cho không gian văn hóa bên hồ Hoàn Kiếm. Mỗi loại hình có một phương thức biểu đạt riêng, hướng tới những nhóm công chúng khác nhau nhưng đều mong muốn góp phần vào mục tiêu đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống. Đó cũng là cách để quyền thụ hưởng văn hóa của người dân được cụ thể hóa bằng những hoạt động thường xuyên, gần gũi và phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Các bạn nhỏ vui vẻ, hào hứng theo dõi từng tiết mục tại chương trình.

Qua đó, nghệ thuật giúp trẻ khơi gợi tinh thần khám phá và hiểu được phía sau một màn trình diễn công phu là quá trình lao động miệt mà, sự kiên trì và khát vọng vượt qua giới hạn. Khi những không gian nghệ thuật dành cho cộng đồng tiếp tục được duy trì và mở rộng, văn hóa sẽ mang đến những phút giây thưởng thức, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, nuôi dưỡng những giá trị tích cực trong mỗi người dân Thủ đô và du khách.