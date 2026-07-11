Phát động Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026

ANTD.VN - Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 vừa chính thức phát động, công bố thể lệ, lộ trình và chính thức kích hoạt mùa giải mới.

Kế thừa hành trình 19 năm đầy tự hào của giải đấu Robothon, AIROC 2026 đánh dấu bước chuyển mình mang tính lịch sử khi nâng tầm bài toán công nghệ. Cuộc thi năm nay chính thức công bố chủ đề: “Synapse City”.

“Synapse City” là một bài toán thực tế về quản trị đô thị. Thí sinh phải dùng robot lập trình để xử lý dữ liệu, điều phối giao thông và môi trường trong không gian đô thị thông minh.

Thông qua AIROC 2026, học sinh được tiếp cận hệ sinh thái Robotics hiện đại, trải nghiệm các công nghệ AI, IoT và Digital Twin, từ đó vận dụng kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống.

Thông qua AIROC 2026, học sinh được tiếp cận hệ sinh thái Robotics hiện đại, trải nghiệm các công nghệ AI, IoT và Digital Twin, từ đó vận dụng kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống

AIROC 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai khu vực thi đấu Vòng Chung kết Quốc gia: Khu vực miền Bắc và Khu vực miền Nam.

Sau Vòng Chung kết Quốc gia, những đội tuyển xuất sắc sẽ đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 29/11/2026.

Cuộc thi dành cho toàn bộ học sinh có niềm đam mê khoa học kỹ thuật trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi trên phạm vi toàn quốc, được chia làm 4 cấp độ thi đấu: Cấp độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Ưu tú.

Các đội thi sẽ tranh tài trực tiếp (offline) trên hệ thống sa bàn thực tế, sử dụng robot vật lý Leanbot Standard hoặc Leanbot IoT, kết hợp môi trường lập trình Blockly, Python hoặc C++ cùng hệ sinh thái mô phỏng Digital Twin/Pythaverse.

Toàn bộ thí sinh tham gia AIROC 2026 sử dụng hệ sinh thái robot giáo dục Leanbot kết hợp nền tảng Digital Twin và không gian mô phỏng Pythaverse.

Việc kết hợp giữa robot vật lý với môi trường mô phỏng giúp học sinh có thể luyện tập, kiểm thử thuật toán, tối ưu chương trình trước khi triển khai trên sa bàn thực tế, đồng thời tiếp cận các công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng trong công nghiệp và đô thị thông minh.

Lộ trình cuộc thi: thời hạn đăng ký từ nay đến 30/9/2026. Ở mỗi bảng thi đấu, Ban Tổ chức trao: 1 Giải Vô địch trị giá 20 triêu đồng cùng 3 giải Nhì và 5 giải Ba và các giải khuyến khích.

AIROC 2026 không chỉ là một cuộc thi Robotics mà còn là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ.

Thông qua cuộc thi, học sinh được tiếp cận sớm với AI, IoT, Robotics và công nghệ tự động hóa; phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.

Việc tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế tại Hà Nội cũng khẳng định vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong việc kết nối cộng đồng Robotics khu vực và quốc tế, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi cho học sinh Việt Nam với bạn bè thế giới.