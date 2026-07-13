Cuộc hội ngộ của 3 họa sĩ ở tuổi ngoài 80

ANTD.VN - Triển lãm đặc biệt "Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái" đang diễn ra tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội) là cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của ba họa sĩ gạo cội, nay ở tuổi ngoài 80 vẫn miệt mài với đam mê.

Triển lãm giới thiệu khoảng 50 tác phẩm nghệ thuật trên chất liệu acrylic và lụa. Mỗi bức tranh là một câu chuyện riêng, một phong cách độc đáo nhưng tất cả đều chung một mạch cảm xúc: tình yêu bất tận dành cho quê hương, đất nước và mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Họa sĩ Kim Thái mang đến triển lãm 17 bức tranh lụa với các đề tài quen thuộc như chân dung thiếu nữ, tình yêu, tình mẫu tử. Sinh năm 1943, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1972, nghệ sĩ Kim Thái khẳng định luôn trung thành với lối biểu đạt đã theo đuổi từ nhiều năm nay, đồng thời không ngừng tìm tòi để hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao chất lượng tác phẩm. Với lối biểu đạt tối giản, tác giả khắc họa vẻ đẹp người phụ nữ qua những mảng màu trong trẻo, hình khối cô đọng và đường nét giàu biểu cảm, từ đó gợi mở nhiều tầng cảm xúc về sự dịu dàng, cô đơn, yêu thương và khát vọng sống.

Từ trái qua phải: họa sĩ Bằng Lâm, họa sĩ Kim Thái, họa sĩ Mai San

Trong khi đó, họa sĩ Mai San đưa người xem trở về với không gian văn hóa Tây Bắc qua những bức tranh về thiên nhiên, con người, đời sống đồng bào vùng cao. Qua những nét vẽ tài hoa, thiên nhiên tươi đẹp, con người mộc mạc và đời sống của đồng bào vùng cao hiện lên sống động, chân thực đến lạ. Sinh năm 1947 tại Lào Cai, nữ họa sĩ Mai San tốt nghiệp khoa Hội họa hệ chính quy khóa 12 (1968 - 1973) trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Bà từng giành giải B Triển lãm Mỹ thuật Thủ Đô năm 2005, Giải khuyến khích Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 1995, Giải khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật Quân đội năm 2002.

Tác phẩm của họa sĩ Kim Thái

Đặc biệt, họa sĩ Bằng Lâm gây ấn tượng mạnh với các tác phẩm về biển đảo quê hương. Từ trải nghiệm công tác tại Trường Sa, ông đã chuyển tải tình yêu quê hương, đất nước và ý thức về chủ quyền quốc gia bằng ngôn ngữ hội họa trừu tượng đầy cuốn hút. Các tác phẩm nổi bật như "Bác Hồ với chiến sĩ hải quân" hay "Cây phong ba và người lính đảo" thể hiện rõ tinh thần đó.

Sinh năm 1944 tại Thái Lan trong một gia đình có truyền thống cách mạng, năm 1965, họa sĩ Bằng Lâm nhập ngũ, chiến đấu trên nhiều mặt trận. Sau đó, ông được điều động về Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Hải quân và có thời gian công tác tại Trường Sa. Chính những trải nghiệm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác hàng nghìn tác phẩm về người lính hải quân; trong đó có nhiều tác phẩm xuất sắc như: tranh sơn dầu "Bác Hồ với chiến sĩ hải quân", "Đọc báo trên đảo", "Cây phong ba và người lính đảo", "Khúc hát dân ca trên đảo", "Lính thủy với mặt trời"...

Tác phẩm của họa sĩ Mai San

Nếu như trước đây, phong cách sáng tác họa sĩ Bằng Lâm thiên về hiện thực thì hiện nay ông phát triển theo hướng mới, khái quát hơn, cô đọng hơn, phù hợp với ngôn ngữ tạo hình hiện đại. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ hải quân ngày đêm vượt qua gian khó để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc vẫn luôn là nguồn cảm hứng để ông thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân trong sáng tạo nghệ thuật.

Người xem chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật

Họa sĩ Lê Thu Huyền (Tạp chí Mỹ thuật) nhận định, nhìn từ góc độ mỹ học, triển lãm khẳng định giá trị nghệ thuật không nằm ở sự mới lạ của hình thức mà ở khả năng chuyển hóa trải nghiệm sống thành những giá trị có ý nghĩa lâu dài. Khi hội họa trở thành nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và nhân cách, mỗi tác phẩm sẽ vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành một phần của di sản tinh thần.

Triển lãm gửi gắm một thông điệp ý nghĩa đối với mỹ thuật hôm nay: tuổi tác không giới hạn sức sáng tạo mà chỉ làm sâu thêm tư duy nghệ thuật. Thời gian không làm cạn nguồn cảm hứng mà giúp người nghệ sĩ chắt lọc trải nghiệm, để mỗi tác phẩm trở nên cô đọng, giàu chiều sâu và giàu sức lay động hơn.

Triển lãm của 3 họa sĩ gạo cội sẽ kéo dài đến hết ngày 18/7.