Vở kịch nói "Ngược chiều bình an" lưu diễn tại nhiều tỉnh thành

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ đưa vở kịch "Ngược chiều bình an" lưu diễn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như lời tri ân gửi tới những con người đã hy sinh vì dân, vì nước.

Theo kế hoạch, chuyến lưu diễn dự kiến bắt đầu tối 17/7 tại Gia Lai, đi qua nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và duyên hải miền Trung như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Cần Thơ, Khánh Hòa, Quảng Ngãi… trước khi khép lại tại TP. Đà Nẵng vào tối 8/8.

Đây là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, hướng tới tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; đồng thời tưởng nhớ những chiến sĩ cứu hỏa thời bình đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

"Ngược chiều bình an" lưu diễn tại các tỉnh, thành phố dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay. Nguồn: Nhà hát Kịch Việt Nam

"Ngược chiều bình an" lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong khi làm nhiệm vụ. Tác phẩm do NSƯT Kiều Minh Hiếu dàn dựng; kịch bản của tác giả - NSND Tạ Tuấn Minh, cùng sự tham gia của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam. Vở kịch mong muốn giúp công chúng hiểu hơn những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của những người lính cứu hỏa.

Cảnh trong vở "Ngược chiều bình an". Nguồn: Nhà hát Kịch Việt Nam

NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết, việc đưa Ngược chiều bình an đến với khán giả các tỉnh, thành phố dịp này càng thêm ý nghĩa. Mỗi đêm diễn không chỉ là một hoạt động nghệ thuật, mà còn là một không gian tưởng nhớ, nơi công chúng cùng nhìn lại những hy sinh, mất mát và những giá trị tốt đẹp vẫn đang được tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Thông qua chuyến lưu diễn, Nhà hát Kịch Việt Nam mở rộng không gian biểu diễn, phát triển khán giả và đưa những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật đến với công chúng khắp cả nước.