Chiếu phim tài liệu "Trên chiếc xe lăn" về những người lính bước ra từ khói lửa chiến tranh

ANTD.VN - Tác phẩm tài liệu kinh điển "Trên chiếc xe lăn" của cố đạo diễn, NSND Lê Mạnh Thích mở ra những thước phim chân thực và xúc động về cuộc sống thường nhật của những người thương binh bước ra từ khói lửa chiến tranh.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức chiếu phim "Trên chiếc xe lăn", nhằm tri ân những người đã hiến dâng xương máu cho độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc.

Sự kiện chiếu phim và lan tỏa thông điệp tri ân diễn ra vào lúc 14h ngày 19/7, tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, số 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Poster của chương trình chiếu phim

Lấy hình ảnh chiếc xe lăn làm sợi dây biểu tượng xuyên suốt, tác phẩm không chỉ chia sẻ những chật vật, khó khăn trong sinh hoạt của những người lính khi trở về thời bình, mà trên hết tôn vinh ý chí sắt đá, nghị lực kiên cường cùng khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ. Dù cơ thể không còn lành lặn, họ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời và lặng lẽ lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực cho thế hệ trẻ hôm nay.

Hoạt động chiếu phim được xem là một khoảng lặng ý nghĩa để mỗi người xem cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, những người đã hiến dâng xương máu cho nền độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc.