Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

ANTD.VN - Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026).

Cuộc thi góp phần khẳng định tầm vóc lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến, ý nghĩa Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo toàn dân đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Đồng thời, cuộc thi tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, kiên cường; tưởng nhớ và tri ân những tấm gương chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập dân tộc.

Các tác phẩm dự thi được khuyến khích thể hiện tinh thần Toàn quốc kháng chiến trong thời đại mới, gắn kết giá trị lịch sử với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh khí thế thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026) của tác giả Nguyễn Đào Trọng Nghĩa

Cuộc thi dành cho các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tác phẩm dự thi có kích thước 54cm x 79cm, là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa tham gia các cuộc thi khác và chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

Cuộc thi gồm 1 giải Nhất trị giá 18 triệu đồng; 02 giải Nhì (10 triệu đồng/giải); 03 giải Ba (8 triệu đồng/giải); 10 giải Khuyến khích (4 triệu đồng/giải); 01 giải Phong trào trị giá 10 triệu đồng dành cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia cuộc thi.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ triển lãm. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm sẽ được cấp giấy chứng nhận và hưởng nhuận treo 1 triệu đồng/tác phẩm.

Dự kiến Lễ tổng kết, trao giải thưởng sẽ diễn ra vào tháng 12/2026.

Tác phẩm dự thi gửi về Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.