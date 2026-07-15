Huyền thoại K-pop U-KNOW (TVXQ!) chính thức đưa solo concert đầu tay đến TP. HCM

ANTD.VN - Sau bao ngày chờ đợi, thủ lĩnh huyền thoại của nhóm nhạc K-pop TVXQ! – U-KNOW, sẽ chính thức mang đến Việt Nam chuyến lưu diễn solo đầu tay mang tên "U-KNOW Project 26 : Scene#1". Đêm diễn sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Quân Khu 7, TP. HCM vào ngày 19/9/2026.

Đây là cột mốc đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp hơn 20 năm làm nghề của U-KNOW, giới thiệu đến công chúng một thương hiệu biểu diễn hoàn toàn mới, đồng thời là lời tri ân sâu sắc gửi đến cộng đồng người hâm mộ của anh – Cassiopeia tại Việt Nam.

"U-KNOW Project 26 : Scene#1" sẽ diễn ra ngày 19/9 tại TP. Hồ Chí Minh

“Định nghĩa lại giới hạn – Khi huyền thoại bước sang chương mới”

Với slogan "U-KNOW Project 26 : Scene#1", chuyến lưu diễn lần này là lời khẳng định mạnh mẽ rằng U-KNOW không còn tự giới hạn bản thân ở những hào quang cũ. Nam nghệ sĩ sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới trong hành trình biểu diễn của mình với một sân khấu được đầu tư ở đẳng cấp quốc tế, nơi những giới hạn cũ được thay thế bằng những chuẩn mực mới về trình diễn: hoàn hảo hơn, bùng nổ hơn. Đặc biệt, Việt Nam chính là điểm đến được anh lựa chọn để thiết lập chặng dừng chân tiếp theo cho chương sự nghiệp mang tính bứt phá này.

Trước khi đặt chân đến Việt Nam, "U-KNOW Project 26 : Scene#1" đã chứng minh sức hút bùng nổ ngay từ chặng khởi động. Ngay sau khi các kênh truyền thông chính thức của TVXQ! công bố poster và lịch trình, toàn bộ vé cho 3 đêm diễn mở màn tại Seoul từ ngày 17/7 đến 19/7 đều được tẩu tán nhanh chóng ngay khi hệ thống mở bán.

Sức nóng từ Seoul tiếp tục lan tỏa qua chuỗi lịch trình dày đặc tại các trung tâm giải trí lớn của châu Á. Trong tháng 8, tour diễn sẽ đi qua Macau, Singapore và Bangkok, tiếp đó là Đài Bắc, Jakarta và Hồng Kông vào tháng 9, trước khi ghé thăm TP.HCM. Quy mô trải dài nhiều quốc gia một lần nữa khẳng định vị thế bền vững và tầm ảnh hưởng toàn cầu của thành viên TVXQ!.

Định nghĩa mới về nghệ thuật kể chuyện trên sân khấu đại chúng

Chuyến lưu diễn "U-KNOW Project 26 : Scene#1" là minh chứng cho một thương hiệu biểu diễn mang tư duy nghệ thuật khác biệt của U-KNOW. Dự án tập trung khai thác sâu sắc bản sắc cá nhân và các lát cắt hành trình nghệ thuật của nam nghệ sĩ thông qua cấu trúc kể chuyện độc đáo.

Tour diễn sẽ đi qua Macau, Singapore và Bangkok, tiếp đó là Đài Bắc, Jakarta và Hồng Kông vào tháng 9, trước khi ghé thăm TP. Hồ Chí Minh



Cấu trúc của các đêm diễn sẽ là sự giao thoa toàn diện giữa âm nhạc, nghệ thuật trình diễn sân khấu và các yếu tố kịch nghệ, tạo nên một không gian trải nghiệm mang tính nhập vai cho người xem. Khán giả không chỉ được thưởng thức những bản hit solo đỉnh cao phối hợp cùng tư duy vũ đạo chuẩn mực vốn đã định hình nên thương hiệu "vua sân khấu" của U-KNOW, mà còn được dẫn dắt qua những phân cảnh (Scene) giàu tính tự sự và chiều sâu cảm xúc.