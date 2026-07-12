Anh Tú Atus sẵn sàng "quậy tung" Running Man Vietnam mùa 4

ANTD.VN - Tối 11.07, Running Man Vietnam 2026 đã tổ chức buổi xem chung tập đặc biệt phiên bản điện ảnh "Chúa tể thời gian" cùng người hâm mộ tại rạp chiếu phim. Đây là một trong những hoạt động mở màn cho mùa mới, trước khi chương trình chính thức phát sóng tập đầu tiên vào ngày 24/7.

Việc phát hành tập đặc biệt trước khi chương trình lên sóng không chỉ tạo nên một sự kiện khởi động cho Running Man Vietnam 2026 mà còn mang đến trải nghiệm cộng đồng, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ những cảm xúc đầu tiên về mùa mới trên màn ảnh rộng.

Hai khách mời là Khả Như và Võ Điền Gia Huy cũng có mặt để giao lưu cùng khán giả

Sự kiện có sự tham gia của các thành viên "Gia Tộc R" gồm Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus và Quân A.P, cùng người dẫn chuyện Lê Nhân. Hai khách mời của tập đặc biệt là Khả Như và Võ Điền Gia Huy cũng có mặt để giao lưu cùng khán giả.

Không khí tại rạp diễn ra sôi động với sự tham dự của đông đảo người hâm mộ có mặt từ sớm. Mỗi lần các thành viên xuất hiện đều nhận được những tràng hò reo và cổ vũ không ngớt. Một khoảnh khắc đáng yêu tại sự kiện là diễn viên Quang Tuấn đưa con gái - bé Gạo - đến tham dự. Bé cũng là một trong những khán giả nhỏ tuổi yêu thích Running Man Vietnam và là nguồn động lực tinh thần đặc biệt của nam diễn viên trong suốt quá trình tham gia mùa 3.

Anh Tú Atus quyết tâm giữ vững danh hiệu Quán quân của mình ở mùa trước

Các nghệ sĩ đều không giấu được sự háo hức khi lần đầu cùng khán giả thưởng thức thành quả sau thời gian ghi hình. Quân A.P chia sẻ anh vừa hồi hộp vừa nóng lòng được giới thiệu mùa mới đến khán giả. Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát hài hước tiết lộ lịch trình ghi hình "bất chấp khả năng ăn biên bản", đồng thời cho biết việc xem tập đặc biệt trên màn ảnh rộng càng khiến anh nôn nóng được tiếp tục bước vào những chặng đua tiếp theo. "Mới chỉ đi được một nửa hành trình Running Man Vietnam 2026 thôi", nam diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh phòng chiếu chính, các nghệ sĩ còn bất ngờ kết nối với khán giả tại nhiều rạp khác thông qua những màn giao lưu ngẫu nhiên. Dù bộ phim đã kết thúc, phần lớn khán giả vẫn nán lại để gặp gỡ dàn cast, tham gia trò chơi và nhận những phần quà từ chương trình. Không khí sôi động diễn ra đồng thời tại nhiều cụm rạp cho thấy sức hút của Running Man Vietnam cùng cộng đồng người hâm mộ trải dài nhiều thế hệ, luôn đồng hành và hưởng ứng nhiệt tình mọi hoạt động của chương trình.

Quang Tuấn dù bận với lịch phim vừa ra mắt vẫn có mặt, anh còn dẫn con gái đến tham dự sự kiện

Có thời lượng 125 phút, "Chúa tể thời gian" được xây dựng như một bộ phim phiêu lưu - giả tưởng, kể về cuộc chiến của 10 Thần thú nhằm giành lấy ngôi vị Chúa tể thời gian để thiết lập lại trật tự thế giới. Các nhân vật phải vượt qua hàng loạt thử thách để khôi phục siêu năng lực, thể hiện bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào cuộc đua xé bảng tên quen thuộc để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Bên cạnh quy mô sản xuất, phần dựng phim và hậu kỳ tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cách xử lý nhịp kể, hiệu ứng hình ảnh và những mảng miếng hài được cài cắm xuyên suốt. Với sự đầu tư về tạo hình, bối cảnh, phục trang và ngôn ngữ điện ảnh, tập đặc biệt mang đến cảm giác của một tác phẩm fantasy hơn là một gameshow vận động thông thường.

Khả Như dành lời khen cho êkíp khi xử lý hậu kỳ rất chỉn chu và không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc thú vị nào của nghệ sĩ. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy - lần đầu tham gia Running Man Vietnam 2026 với vai trò khách mời - cho biết dù đã trực tiếp ghi hình, anh vẫn bất ngờ khi xem thành phẩm trên màn ảnh rộng. Nam diễn viên chia sẻ: "Thật sự quá hấp dẫn và xin cảm ơn chương trình đã mang đến những phút giây giải trí như vậy".

Ở tập đặc biệt này, Trấn Thành tiếp tục giữ tinh thần thi đấu quyết liệt, Lan Ngọc vẫn duyên dáng và mưu lược, Liên Bỉnh Phát vẫn là đối thủ đáng gờm ở các thử thách thể lực. Anh Tú Atus và Quang Trung tiếp tục tạo nên nhiều màn tung hứng ăn ý, mang đến những tình huống hài hước, trong khi Captain Boy gây bất ngờ với nguồn năng lượng trẻ trung và tinh thần thi đấu nhiệt huyết. Khả Như cho thấy kinh nghiệm từ nhiều chương trình truyền hình thực tế, còn Võ Điền Gia Huy nhanh chóng hòa nhập với Gia Tộc R. Đặc biệt, Quân A.P trưởng thành rõ rệt khi không còn là "Út khờ" của mùa trước mà trở nên bản lĩnh và sắc sảo hơn trong chiến thuật.

Hai khách mời dành nhiều lời khen cho chương trình và ekip

Dù là một cuộc đua đầy tính cạnh tranh, tập phim vẫn khắc họa rõ tinh thần gắn kết của Gia Tộc R. Xen giữa những màn đấu trí và đấu sức quyết liệt là nhiều khoảnh khắc các thành viên sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ nhau, tạo nên những cảm xúc vừa hài hước, kịch tính, vừa xúc động với nhiều cú twist bất ngờ.

Ngay trong ngày đầu công chiếu (10.7), "Chúa tể thời gian" đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi toàn bộ vé watch party được bán hết, lọt Top 3 doanh thu phòng vé trong ngày ra mắt, Top 1 doanh thu riêng trên hệ thống CGV và trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên Threads, TikTok cùng nhiều nền tảng mạng xã hội.

Việc tiếp tục duy trì mô hình phát hành tập đặc biệt ngoài rạp không chỉ mở rộng trải nghiệm dành cho người hâm mộ mà còn từng bước tạo nên bản sắc riêng cho Running Man Vietnam.

Rất đông khán giả đã đến buổi xem chung để gặp gỡ và giao lưu cùng các thành viên

Từ một chương trình truyền hình thực tế, Running Man Vietnam đang phát triển thành một thương hiệu giải trí đa nền tảng, nơi khán giả không chỉ theo dõi chương trình mà còn trực tiếp trở thành một phần của hành trình ấy.