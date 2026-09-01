Nhận lại 24 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng trong ngày Quốc khánh

ANTD.VN - Đánh rơi chiếc ví bên trong có khoảng 24 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, anh Nguyễn Đức Việt (SN 1993, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng. Giữa lúc tưởng như tài sản khó có cơ hội tìm lại, một cuộc điện thoại từ cán bộ Công an phường Giảng Võ đã mang đến niềm vui bất ngờ cho anh trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Theo anh Nguyễn Đức Việt, khoảng 10h ngày 1-9, trong quá trình chuyển hàng cho khách, do sơ suất, anh đã làm rơi chiếc ví cầm tay. Bên trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng cùng số tiền khoảng 24 triệu đồng.

Đây không phải khoản tiền nhỏ đối với anh Việt và gia đình. Trong số tiền bị đánh rơi có tiền anh ứng trước để phục vụ công việc cùng khoản thu nhập của tháng. Việc mất chiếc ví khiến anh vô cùng lo lắng, bởi ngoài giá trị tài sản, những giấy tờ bên trong cũng rất quan trọng đối với công việc và cuộc sống.

Trong lúc đang hoang mang tìm kiếm tài sản bị mất, anh Việt bất ngờ nhận được điện thoại từ Trung tá Nguyễn Trường Thành và Thiếu tá Vương Mạnh Linh, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Giảng Võ, thông báo về việc lực lượng Công an đã tiếp nhận được toàn bộ tài sản anh đánh rơi do người dân nhặt được.

Điều khiến anh Việt xúc động hơn cả là tài sản của anh được tiếp nhận trong tình trạng đầy đủ. Người nhặt được chiếc ví là anh Đào Nguyên Chung đã không tham của rơi, chủ động giao nộp tài sản để tìm người đánh mất.

Anh Nguyễn Đức Việt vui mừng nhận lại tài sản từ chiến sỹ Công an phường Giảng Võ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Giảng Võ đã nhanh chóng xác minh, liên hệ với chủ tài sản, tạo điều kiện để anh Việt sớm nhận lại toàn bộ số tiền, giấy tờ và tài sản bên trong chiếc ví.

“Tôi thực sự rất may mắn khi nhận lại được toàn bộ tài sản. Đây là số tiền lớn đối với tôi và gia đình. Trong lúc hoang mang nhất, nhận được cuộc gọi của các đồng chí Công an thông báo đã tìm thấy ví, tôi vừa mừng vừa xúc động”, anh Việt chia sẻ.

Theo anh Việt, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, khi lượng người và phương tiện trên địa bàn tăng cao, việc anh Nguyễn Chung không tham của rơi cùng tinh thần trách nhiệm, sự nhanh chóng của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Giảng Võ đã giúp tài sản của anh được trao trả trong thời gian ngắn.

“Tôi rất biết ơn anh Nguyễn Chung và cảm ơn các đồng chí Công an phường Giảng Võ đã làm việc nhanh chóng, trách nhiệm. Việc làm của anh Chung và các cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ giúp tôi nhận lại trọn vẹn tài sản mà còn khiến tôi thêm tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, anh Việt bày tỏ.

Một chiếc ví được trao trả, một gia đình trút bỏ nỗi lo. Đằng sau sự việc tưởng như rất nhỏ ấy là câu chuyện đẹp về sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và sự tử tế giữa người với người.

Trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2-9, hành động không tham của rơi của anh Đào Nguyên Chung cùng sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Giảng Võ đã góp thêm một hình ảnh đẹp về tình người, về sự gần gũi, tận tâm của lực lượng Công an nhân dân trong đời sống thường ngày.

Với anh Nguyễn Đức Việt, niềm vui không chỉ là nhận lại 24 triệu đồng cùng những giấy tờ quan trọng. Đó còn là niềm vui khi giữa những bộn bề của cuộc sống, anh vẫn gặp được những con người sẵn sàng làm điều tử tế và những người chiến sĩ Công an luôn có mặt, hỗ trợ nhân dân khi cần.