Hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh

ANTD.VN - Trẻ mầm non và học sinh phổ thông được kiểm tra sức khỏe một lần vào đầu mỗi năm học, nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và bệnh tật học đường.

Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông sẽ được kiểm tra sức khỏe một lần vào đầu mỗi năm học

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Theo đó, trẻ em mầm non và học sinh phổ thông sẽ được kiểm tra sức khỏe một lần vào đầu mỗi năm học.

Việc thăm khám có thể được thực hiện tại cơ sở giáo dục, Trạm Y tế cấp xã, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc địa điểm khác phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định này hướng tới việc chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe của người học ngay từ đầu năm học, qua đó phát hiện sớm những bất thường về thể chất, dinh dưỡng, tinh thần, vận động cũng như một số bệnh, tật thường gặp ở lứa tuổi học đường.

Đối với trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, nội dung kiểm tra sức khỏe gồm đánh giá dấu hiệu sinh tồn; đánh giá dinh dưỡng; đánh giá tinh thần - vận động và đánh giá tiêm chủng.

Trong đánh giá tinh thần - vận động, cơ sở thực hiện đánh giá hành vi và năng lực của trẻ theo độ tuổi, gồm sự phát triển tinh thần và phát triển vận động. Riêng trẻ từ 16-30 tháng tuổi được đánh giá nguy cơ tự kỷ.

Bên cạnh đó, trẻ được khám lâm sàng, gồm khám đầu cổ, mắt, tai-mũi-họng, răng miệng và cơ-xương-thần kinh.

Đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám khai thác tình trạng sản khoa, khám thể lực và khám lâm sàng.

Việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học không chỉ nhằm ghi nhận các chỉ số sức khỏe của người học mà còn có ý nghĩa trong phát hiện sớm các vấn đề cần được theo dõi, tư vấn hoặc điều trị. Trường hợp phát hiện người học có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tư vấn và chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

Bộ Y tế cũng quy định trường hợp địa phương đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ vào đầu năm học cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2026/TT-BYT, thì không thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu năm học.

Đối với người học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc khám sức khỏe định kỳ được thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1, khoản 2 Điều 70 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và Thông tư số 32/2023/TT-BYT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2026/TT-BYT.