Hà Nội thí điểm ứng dụng AI để cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống điện tại 3 phường

ANTD.VN - Hà Nội chuẩn bị triển khai thí điểm sử dụng và huấn luyện AI để dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện trên địa bàn 3 phường Xuân Đỉnh, Giảng Võ và Tây Hồ.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án: “Ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện trên địa bàn thành phố”.

Theo đề án, giai đoạn 2026-2027, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm sử dụng và huấn luyện AI để dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện trên địa bàn.

Cơ sở để huấn luyện và đào tạo AI cho mục đích dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện do EVNHANOI và các đơn vị điện lực chủ trì vận hành kỹ thuật, tích hợp dữ liệu điện cốt lõi (tiêu thụ điện, phụ tải, sự cố lưới điện) với dữ liệu phòng cháy chữa cháy, dữ liệu về xây dựng, phản ánh, kiểm tra và dữ liệu khác thuộc địa bàn thí điểm.

Giai đoạn 2028-2030, mở rộng mô hình theo kết quả thí điểm trên cơ sở hạ tầng, dữ liệu, hệ thống vận hành của ngành điện và nền tảng dùng chung của thành phố; tích hợp sâu với IOC, SOC, nền tảng dữ liệu đô thị và iHanoi; hình thành bản đồ rủi ro an toàn điện của thành phố; vận hành bộ KPI theo dõi, đánh giá hiệu quả.

UBND TP Hà Nội lưu ý, AI chỉ là công cụ hỗ trợ phân tích, cảnh báo và khuyến nghị; không thay thế trách nhiệm chuyên môn, trách nhiệm kiểm tra, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền.

Tất cả các cảnh báo mức cao và rất cao phải được xác thực thông qua thuật toán đối chiếu đa nguồn dữ liệu hoặc xác minh thực địa trước khi chuyển thành nhiệm vụ kiểm tra hoặc xử lý.

Đề án này dự kiến xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số rủi ro mất an toàn điện với 3 nhóm tiêu chí chính, gồm: nhóm tiêu chí kỹ thuật điện; nhóm tiêu chí phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; nhóm tiêu chí công trình, địa bàn và hành vi sử dụng điện…

Sở Khoa học và Công nghệ được giao sử dụng hạ tầng của trung tâm AI Thành phố để dự báo, hỗ trợ phát hiện bất thường phụ tải, tần suất sự cố, dấu hiệu lặp lại nguy cơ, xu hướng gia tăng nguy cơ theo thời gian, khu vực và loại hình cơ sở; chuyển kết quả dự báo đến EVNHANOI và các đơn vị điện lực đề xuất danh sách ưu tiên cảnh báo, tư vấn, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, khắc phục theo quy trình liên ngành.

Đề án dự kiến triển khai thí điểm tại phường Xuân Đỉnh, phường Giảng Võ và phường Tây Hồ. Đây là các khu vực được xác định đại diện cho đô thị lõi, có mật độ phụ tải lớn, nguy cơ cao, có dữ liệu và điều kiện phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để đánh giá kết quả thực tế trước khi nhân rộng.