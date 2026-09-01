Không để “đình chỉ trên giấy”, không bỏ lỡ “thời gian vàng” khi có cháy

ANTD.VN - Từ vụ cháy tại Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa ngày 19/8/2026 làm 3 người tử vong, 3 người bị thương, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND phường Chương Mỹ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm toàn diện.

Khu vực xảy cháy tại phường Chương Mỹ

Khi “thời gian vàng” bị bỏ lỡ

Những hạn chế từ công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý ban đầu đến quản lý các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ được nhìn nhận thẳng thắn, với yêu cầu xuyên suốt: kiểm tra phải đi đôi với xử lý, đình chỉ phải đi đôi với giám sát và lực lượng tại chỗ phải thực sự đủ sức ứng phó ngay từ những phút đầu.

Buổi làm việc rút kinh nghiệm có Trung tá Vũ Hồng Linh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo UBND phường Chương Mỹ, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng các lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đại diện các đơn vị liên quan.

Phát biểu mở đầu, Trung tá Vũ Hồng Linh cho biết, chỉ trong khoảng một tháng, trên địa bàn phường Chương Mỹ xảy ra 3 vụ cháy lớn. Việc tổ chức hội nghị không chỉ để nhìn lại một vụ cháy đã xảy ra, mà quan trọng hơn là phải tìm ra những điểm còn yếu trong cả hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Từ tiếp nhận tin báo, điều động lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy đến phối hợp giữa lực lượng chuyên nghiệp với chính quyền và lực lượng tại chỗ, từng khâu phải được đánh giá cụ thể. Những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị phải được làm rõ để có biện pháp khắc phục.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp cận, xử lý vụ cháy

Theo báo cáo, vụ cháy ngày 19/8 xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, thuộc Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa. Cơ sở gồm 4 nhà xưởng và khu văn phòng. Đám cháy chủ yếu xảy ra tại xưởng số 4, diện tích khoảng 600m2, do Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất Mộc Bùi Gia thuê để sản xuất nội thất.

Trong xưởng có máy móc, gỗ, mùn cưa, dung môi sơn và nhiều loại hàng hóa dễ cháy. Đây là những vật liệu khi bắt lửa có thể khiến đám cháy phát triển nhanh, sinh nhiều khói, khí độc và gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Khoảng 10h18, đám cháy được phát hiện; 10h20, thông tin được báo qua số 114. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 28 tiếp nhận tin lúc 10h23 và có mặt tại hiện trường lúc 10h29.

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đám cháy đã phát triển trên diện tích khoảng 400m2. Khói, khí độc bao trùm; kết cấu khung thép, mái tôn có nguy cơ sập đổ, tạo ra môi trường đặc biệt nguy hiểm đối với lực lượng chữa cháy.

Công an thành phố đã điều động 71 cán bộ, chiến sĩ cùng 15 phương tiện chuyên dụng. Phường Chương Mỹ huy động Công an phường, lực lượng quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng và người dân; đồng thời huy động máy xúc, xe bồn hỗ trợ chữa cháy. Đến 11h30, đám cháy được khống chế; 12h dập tắt hoàn toàn. Khoảng 13h45, lực lượng chức năng đưa được 3 nạn nhân ra ngoài.

Khoảng 3.474m2 nhà xưởng liền kề được bảo vệ, không để lửa lan rộng. Nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Nhìn vào diễn biến trên có thể thấy, lực lượng chuyên nghiệp đã được huy động nhanh, tổ chức chữa cháy quyết liệt. Tuy nhiên, tại thời điểm lực lượng chuyên nghiệp đến nơi, đám cháy đã vượt khả năng khống chế bằng phương tiện chữa cháy xách tay.

Đại diện Công an phường Chương Mỹ nhấn mạnh, những phút đầu tiên khi xảy ra cháy là “thời gian vàng” để khống chế đám cháy ngay từ khi còn nhỏ. Nếu xử lý được trong khoảng thời gian này, nguy cơ cháy lan, sập đổ và thiệt hại về người, tài sản sẽ giảm đáng kể.

Các đơn vị đưa giải pháp quyết liệt đối với cơ sở tồn tại về an toàn cháy, nổ

Thực tế vụ cháy cho thấy lực lượng tại chỗ còn mỏng; kỹ năng xử lý tình huống và khả năng khai thác nguồn nước chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, các khoang xưởng liền kề chứa nhiều vật liệu dễ cháy, hàng hóa xếp cao, khiến việc tiếp cận, khoanh vùng và dập lửa càng khó khăn. Đó là những khoảng trống không thể xem nhẹ trong công tác phòng cháy tại các cơ sở sản xuất, kho, xưởng.

Đình chỉ không có nghĩa là hết trách nhiệm

Một trong những yêu cầu được Trung tá Vũ Hồng Linh nhấn mạnh tại hội nghị là phải nhìn vụ cháy từ góc độ phòng ngừa, không chỉ từ thời điểm ngọn lửa xuất hiện.

Ngay sau vụ cháy ngày 19/8, Đảng ủy phường Chương Mỹ đã ban hành chỉ thị tăng cường công tác PCCC. UBND phường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC, an toàn lao động, đất đai và môi trường. Công an phường cũng xác định sẽ rà soát 42 cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ và khoảng 90 cơ sở thuộc diện cần tăng cường kiểm tra về an toàn PCCC. Điều đáng nói là yêu cầu kiểm tra lần này không dừng ở việc lập biên bản, nhắc nhở hay ra quyết định đình chỉ. Trung tá Vũ Hồng Linh yêu cầu phải kiểm tra ngay, không chờ đến cuối năm; đồng thời phân loại cụ thể từng cơ sở để có phương án xử lý.

Các đơn vị liên quan họp rút kinh nghiệm

Trong đó, cần làm rõ các trường hợp xây dựng sai phép, trái phép, nhất là trên đất nông nghiệp; những cơ sở xây dựng trên đất hợp pháp nhưng bị đình chỉ do không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC cũng phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ. Với công trình sai phép, trái phép, chính quyền phải xây dựng lộ trình xử lý, cưỡng chế theo quy định. Với cơ sở trên đất hợp pháp nhưng bị đình chỉ vì không bảo đảm an toàn PCCC, phải kiên quyết áp dụng chế tài, trong đó có biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với trường hợp thuộc diện phải áp dụng.

“Trên thực tế, một cơ sở có thể đóng cửa hôm nay nhưng ngày mai lại mở cửa, thay đổi chủ sở hữu hoặc thay đổi tên doanh nghiệp. Nếu không kiểm tra, giám sát thường xuyên, nguy cơ cháy vẫn còn nguyên”- Đây là vấn đề được Trung tá Vũ Hồng Linh nhấn mạnh.

Từ bài học của vụ cháy, một yêu cầu khác được đặt ra là phải nâng chất lực lượng tại chỗ. Công an phường Chương Mỹ sẽ tiếp tục tập huấn kỹ năng báo cháy, thoát nạn và xử lý tình huống ban đầu cho các lực lượng.

Công an phường cũng được yêu cầu tham mưu cơ chế huy động sớm dân quân tự vệ, dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và phương tiện của các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình khi có sự cố.

Đây là những lực lượng có khả năng tiếp cận hiện trường trước lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhưng để làm được việc, phải được tập huấn, phân công nhiệm vụ rõ ràng và tuyệt đối bảo đảm an toàn.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường đề nghị, khi xảy ra cháy lớn, lực lượng không chuyên môn không được tùy tiện đi sâu vào bên trong. Nhiệm vụ phù hợp là bảo vệ vòng ngoài, phân luồng giao thông, di chuyển tài sản, chống cháy lan và bảo đảm hậu cần. Khi mỗi lực lượng biết rõ việc của mình, sự phối hợp sẽ nhanh và hiệu quả hơn.